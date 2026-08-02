Lezuhant egy turistákat szállító repülőgép a Nazca-vonalaknál

A perui rendőrség szerint 13 ember életét vesztette, amikor lezuhant egy repülőgép az ország déli részén, a Nazca-vonalaknál, írja a Guardian.

A helyi hatóságok közlése szerint a két pilóta mellett tizenegy külföldi turista halt meg a balesetben. A Cessna Grand Caravan a Nazca-vonalaktól 12 kilométerre csapódott földbe Pueblo Viejo településénél.

Az áldozatok közt van hét olasz, két német és két spanyol állampolgár.

A repülőgép Pisco városából szállt fel, és sétarepülést végzett volna a Nazca-vonalak felett, de pár perccel az indulást követően elveszett a kapcsolat az irányítással.

A tragédia okai egyelőre ismeretlenek, nyomozást indítottak.

A perui Nazca-sivatagban található, világhírű alkotások egy nagyjából 440 négyzetkilométeres területen fekszenek. Az ábrákat i. e. 200 és i. sz. 500 között hozhatták létre a Nazca-kultúra tagjai azáltal, hogy eltávolították a sivatagi kavicsok felső, vörösre színeződött rétegeit. A különböző formájú geoglifák feltételezhetően szertartásos célokat szolgáltak.