Navracsics nepotizmust kiáltott, miután Tarr Zoltán a sógorát nevezte ki az Iparművészeti Múzeum élére

„Ő nem olyan sógor” felütéssel, illetve címmel közölt bejegyzést Navracsics Tibor. A KDNP politikusa Facebook-posztjában azt kifogásolja, hogy Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Jékely Zsombor művészettörténészt, egyetemi oktatót nevezte ki az Iparművészeti Múzeum megbízott főigazgatói posztjára.

Jékely ugyanis Navracsics állítása szerint Tarr sógora. Az ellenzéki politikus szerint ugyanakkor a kampányban még a Tisza vádolta azzal a Fideszt, hogy kormánytagok rokonait nevezik ki magas pozíciókba.

„Először Melléthei-Barna Márton tette igazán próbára Magyar Péter rokonjelző-készülékét, ám ott még sikertelen volt a provokáció, és végül vissza kellett lépnie az összeesküvőnek” – utal Navracsics arra az elképzelésre, hogy a miniszterelnök sógorát nevezzék ki igazságügy-miniszternek. A kritikák hatására végül Melléthei-Barna nem vállalta a felkérést.

Jékely több mint másfél évtizede dolgozik az Iparművészetiben

Az igazgatóváltásról szóló hírünkben szerepel Jékely Zsombor bemutatása. A rövid életrajz szerint a művészettörténész, középkorász a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett művészettörténetet, majd a CEU-n diplomázott középkortudományból. Doktori fokozatot 2003-ban szerzett művészettörténetből a Yale Egyetemen, disszertációja a siklósi templom középkori freskóiról szól. Kutatásai a késő középkori közép-európai művészetre összpontosulnak.

A Szépművészeti Múzeumban, majd az Iparművészeti Múzeumban dolgozott, 2010 ősze óta gyűjteményi főigazgató-helyettesként. A múzeumi munka mellett a Károli Gáspár Református Egyetemen művészettörténetet oktat.

A kinevezéssel, illetve Navracsics bejegyzésével kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnak, válaszuk után cikkünket frissítjük.