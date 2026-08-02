Motoros ütközött autóval, ketten meghaltak, a sofőrt mentőhelikopterrel vitték kórházba

Halálos motorosbaleset volt a baranyai Ormánságban, ketten a helyszínen meghaltak, egy harmadik férfi életéért a kórházban küzdenek – derült ki a Pécs Aktuál posztjából.

A beszámolók szerint az autóban ülők épp egy horgászversenyre tartottak, amikor az egyik kanyarban egy motor áttért a sávjukba. A motoron egy gilvánfai testvérpár utazott, ők ütköztek az autóval. A testvérpár a baleset következtében a helyszínen meghalt, az autó sofőrjét a helyszínen többször újraélesztették, életveszélyes fejsérüléssel szállították a pécsi kórházba, ahol jelenleg is küzdenek az életéért. Az anyósülésen ülő utasa sértetlenül megúszta a balesetet.

A portál információi szerint a motor nagy sebességgel érkezett, ennek következtében sodródott át a másik sávba. Hozzátették, a motoron utazó testvérpárról a helyiek azt mondták, korábban többször is figyelmeztették őket, hogy óvatosabban motorozzanak. A portál tudomása szerint a két motoros papucsban és rövidnadrágban utazott, esélyük sem volt a túlélésre.