Magyar Péter és a Fidesz is ott lesz a Sándor-palotában

Ott leszek a Sándor-palotában, a Forsthoffer Ágnes által kezdeményezett megbeszélésen. Amikor a hazánk kihívásokkal néz szembe, akkor nincs helye széthúzásnak és dezinformációk terjesztésének. Nemzeti összefogásra van szükség!

– tette közzé Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is hasonló tartalommal posztolt:

A Fidesz ott lesz a Forsthoffer Ágnes által összehívott egyeztetésen. Várjuk a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről.

A politikusok arra reagáltak, hogy a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök korábban egyeztetésre hívta a kormány és a parlamenti pártok vezetőit. A tájékoztatás szerint a Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel.

Mindezekre tekintettel az Országgyűlés elnöke a köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett, illetve tervezett további intézkedésekről

– írták.

Hozzátették, „mivel a kialakult helyzet miatt a jövő héten rendkívüli plenáris ülésre nem kerül sor az Országgyűlésben, Forsthoffer Ágnes házelnök fontosnak tartotta, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői szintén közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek a miniszterelnökhöz, ezért őket is meghívta a 2026. augusztus 3. hétfőre tervezett tájékoztatóra”.