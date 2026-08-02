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100 gól egy kézilabdameccsen: Egyiptom megdöntötte az összes vb-rekordot

24.hu
2026. 08. 02. 03:33
Alig néhány nappal azt követően, hogy Franciaország 55-2-re, Horvátország pedig 67-4-re verte Fidzsi-szigetek U18-as női kézilabda-válogatottját, szombaton Egyiptom olyan hatalmas csapást mért az ázsiaiakra, amivel több rekordot is megdöntött.

Miután az afrikaiak 4-0-s vezetésre tettek szert, Fidzsi megszerezte történetének leggyorsabb világbajnoki gólját, ám Egyiptom folytatta kérlelhetetlen játékát, és a 15. percben már 24-4-es előnyben volt.

Az első félidőben 43 góllal új rekordot állított fel, de szünet után sem lassított, és végül 83-17-re győzött, amivel két újabb rekordot állított fel.

Egyrészt a legtöbb gólt szerezte egy mérkőzésen, másrészt a bajnokság történetének legmeggyőzőbb győzelmét aratta a 66 gólos különbséggel. Ezenkívül a mérkőzésen szerzett 100 gól új rekordot jelent a női kadett világbajnokságon.

A vébén ott van a magyar válogatott is, amely Tunézia és Kanada után Svédországot is biztosan, hat góllal győzte le (35-29), így csoportelsőként jutott a középdöntőbe.

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