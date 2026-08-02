100 gól egy kézilabdameccsen: Egyiptom megdöntötte az összes vb-rekordot

Miután az afrikaiak 4-0-s vezetésre tettek szert, Fidzsi megszerezte történetének leggyorsabb világbajnoki gólját, ám Egyiptom folytatta kérlelhetetlen játékát, és a 15. percben már 24-4-es előnyben volt.

Az első félidőben 43 góllal új rekordot állított fel, de szünet után sem lassított, és végül 83-17-re győzött, amivel két újabb rekordot állított fel.

Egyrészt a legtöbb gólt szerezte egy mérkőzésen, másrészt a bajnokság történetének legmeggyőzőbb győzelmét aratta a 66 gólos különbséggel. Ezenkívül a mérkőzésen szerzett 100 gól új rekordot jelent a női kadett világbajnokságon.

A vébén ott van a magyar válogatott is, amely Tunézia és Kanada után Svédországot is biztosan, hat góllal győzte le (35-29), így csoportelsőként jutott a középdöntőbe.