nirmal purjahegymászásbroad peak
Nagyvilág

Megtalálták és lehozzák Nirmal Purja holttestét a Broad Peakről

Aamir QURESHI / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 08. 02. 17:29
Aamir QURESHI / AFP
A zord körülmények miatt nem mindig tudják lehozni az elhunyt mászók holttesteit, most azonban úgy tűnik, sikerül.

Újabb négy elhunyt mászó – köztük Nirmal Purja – holttestét találták meg a pakisztáni Broad Peaken azt követően, hogy csütörtökön lavinabalesetben tizen haltak meg a nyolcezresen.

Az Alpin Club Pakistan közlése szerint Purja mellett két nepáli mászó, Kili Pemba Sherpa és Nima Sherpa, valamint a kínai Wang Zhong holttestét is sikerült megtalálni és azonosítani. Szintén megtaláltak egy ötödik holttestet is egy magasabb régióban, ám egyelőre a zord időjárási körülmények miatt nem fértek hozzá, így a személyazonosságát sem tudták megerősíteni. A megtalált holttesteket először az 1-es táborba viszik, onnan pedig az alaptáborba.

Record-setting climber Nirmal Purja, also known as Nimsdai, signals victory as he arrives back in Kathmandu, Nepal, on October 14, 2024, after completing the summit of 14 peaks towering above 8000 meters without oxygen. On May 7, 2022, climber Nims begins this campaign by summiting Kanchenjunga without using supplemental oxygen. On May 27 of the same year, he ascends Everest, followed by Lhotse on May 28, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu, Nanga Parbat, Gasherbrum, Broad Peak, and finally Shishapangma. Out of the 14 tallest peaks, eight are located in Nepal, while the others are in Pakistan and China. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto)
Record-setting climber Nirmal Purja, also known as Nimsdai, arrives back in Kathmandu, Nepal, on October 14, 2024, after completing the summit of 14 peaks towering above 8,000 meters without oxygen. On May 7, 2022, climber Nims begins this campaign by summiting Kanchenjunga without using supplemental oxygen. On May 27 of the same year, he ascends Everest, followed by Lhotse on May 28, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu, Nanga Parbat, Gasherbrum, Broad Peak, and finally Shishapangma. Out of the 14 tallest peaks, eight are located in Nepal, while the others are in Pakistan and China. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto)
Record-setting climber Nirmal Purja, also known as Nimsdai, cheers as he arrives back in Kathmandu, Nepal, on October 14, 2024, after completing the summit of 14 peaks towering above 8,000 meters without oxygen. On May 7, 2022, climber Nims begins this campaign by summiting Kanchenjunga without using supplemental oxygen. On May 27 of the same year, he ascends Everest, followed by Lhotse on May 28, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu, Nanga Parbat, Gasherbrum, Broad Peak, and finally Shishapangma. Out of the 14 tallest peaks, eight are located in Nepal, while the others are in Pakistan and China. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto via Getty Images)
6 fotó

A tízfős hegymászócsapat a 8051 méteres Broad Peak megmászására vállalkozott, amikor csütörtökön lavina indult el alattuk. Bár Purja jeladója a balesetet követően még mozgást jelzett, a 43 éves hegymászó nem élte túl a balesetet. Szombaton erősítették meg, hogy mind a tíz hegymászó meghalt a lavinában.

Kapcsolódó
Record-setting climber Nirmal Purja, also known as Nimsdai, arrives back in Kathmandu, Nepal, on October 14, 2024, after completing the summit of 14 peaks towering above 8,000 meters without oxygen. On May 7, 2022, climber Nims begins this campaign by summiting Kanchenjunga without using supplemental oxygen. On May 27 of the same year, he ascends Everest, followed by Lhotse on May 28, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu, Nanga Parbat, Gasherbrum, Broad Peak, and finally Shishapangma. Out of the 14 tallest peaks, eight are located in Nepal, while the others are in Pakistan and China. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto)
A pakisztáni lavinabaleset halálos áldozatai közt van a világ egyik leghíresebb hegymászója, Nirmal Purja is
Kilenc társával együtt Pakisztánban szenvedett halálos lavinabalesetet. A hírek szerint senki sem élte túl.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál, rendkívüli egyeztetést hívtak össze az uniós belügyminisztereknek
„Eltemettük őt a természetben” – Nancy Guthrie halála után fél évvel hoztak nyilvánosságra váltságdíjkérő leveleket
Miért állt Ukrajna oldalára Trump, és miért lehet ez rossz Magyarországnak?
Bomba robbant Moszkva belvárosában, hárman meghaltak
Kapitány István közzétett egy listát a legjelentősebb energiamegtakarítást vállaló cégekről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik