Megtalálták és lehozzák Nirmal Purja holttestét a Broad Peakről

Újabb négy elhunyt mászó – köztük Nirmal Purja – holttestét találták meg a pakisztáni Broad Peaken azt követően, hogy csütörtökön lavinabalesetben tizen haltak meg a nyolcezresen.

Az Alpin Club Pakistan közlése szerint Purja mellett két nepáli mászó, Kili Pemba Sherpa és Nima Sherpa, valamint a kínai Wang Zhong holttestét is sikerült megtalálni és azonosítani. Szintén megtaláltak egy ötödik holttestet is egy magasabb régióban, ám egyelőre a zord időjárási körülmények miatt nem fértek hozzá, így a személyazonosságát sem tudták megerősíteni. A megtalált holttesteket először az 1-es táborba viszik, onnan pedig az alaptáborba.

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A tízfős hegymászócsapat a 8051 méteres Broad Peak megmászására vállalkozott, amikor csütörtökön lavina indult el alattuk. Bár Purja jeladója a balesetet követően még mozgást jelzett, a 43 éves hegymászó nem élte túl a balesetet. Szombaton erősítették meg, hogy mind a tíz hegymászó meghalt a lavinában.