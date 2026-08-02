Megszólaltak a Sziget szervezői: megtartják a fesztivált

A Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudjuk magunkat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerünkkel állítjuk elő. Ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többletterhelést az ország energiaellátására, miközben a látogatók biztonsága és a rendezvény zavartalan lebonyolítása is garantált

– így kezdődik a Sziget Fesztivál szervezőinek közleménye.

A szövegben arról is írnak, hogy fejlesztéseiknek köszönhetően a fesztivál energiaigénye évről évre csökken, ám ezzel együtt is vizsgálják, hogyan tudnák tovább mérsékelni az energiaigényt úgy, hogy a látogatói élményt nem befolyásolja.

A vízfelhasználásról azt írják, a fesztivál egész területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontokat biztosítanak, ezzel ösztönözve az újratölthető kulacsok használatát, és csökkentve az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét.

A közlemény így zárul:

Várunk mindenkit augusztus 11–15. között a Hajógyári-szigeten.

Mint ismert, a kibontakozó energiakrízisben a kormány arra kérte a gazdaság szereplőit, hogy amennyire csak lehetséges, csökkentsék energiafelhasználásukat.