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Egy meccs után eladhatja új igazolását az Újpest?

Markgráf Ákos, az Újpest (b) és Jean Florent Batoum, a Nyíregyháza játékosa.
Balázs Attila / MTI
Markgráf Ákos és Jean Florent Batoum
24.hu
2026. 08. 02. 14:25
Markgráf Ákos, az Újpest (b) és Jean Florent Batoum, a Nyíregyháza játékosa.
Balázs Attila / MTI
Markgráf Ákos és Jean Florent Batoum
Sajtóértesülések szerint a dán FC Köbenhavn csapatába kerülhet Markgráf Ákos, az Újpest FC játékosa.

A hírt elsőként a Lila Sector nevű szurkolói oldal hozta nyilvánosságra, amit aztán számos újság átvett. Az eredeti bejegyzés szerint klubrekordot jelentő összegért távozhat a 21 éves védő, aki júniusban igazolt Újpestre a Puskás Akadémiától.

Az első fordulóban kezdőként lépett pályára a Nyíregyháza ellen, ám a vasárnapi, Debrecen elleni bajnokin már a kispadra se ült le.

Markgráf játékával Marco Rossi figyelmét is felkeltette, aki a júniusi felkészülési mérkőzéseken a válogatottban is bizalmat szavazott neki. A Kazahsztán elleni 3-1-es siker során végig a pályán volt.

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A mérkőzésre nevezett kezdőcsapatról külön cikket jelentetett meg az Újpest FC. Ebben a klub közölt részleteket a kezdőcsapat összetételének okairól. A végén pedig Markgráf Ákos helyzetére is kitért: „Fontos információ, hogy Markgráf Ákos helyzetével kapcsolatban klubunk a mérkőzés után ad tájékoztatást.”

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