Egy meccs után eladhatja új igazolását az Újpest?

A hírt elsőként a Lila Sector nevű szurkolói oldal hozta nyilvánosságra, amit aztán számos újság átvett. Az eredeti bejegyzés szerint klubrekordot jelentő összegért távozhat a 21 éves védő, aki júniusban igazolt Újpestre a Puskás Akadémiától.

Az első fordulóban kezdőként lépett pályára a Nyíregyháza ellen, ám a vasárnapi, Debrecen elleni bajnokin már a kispadra se ült le.

Markgráf játékával Marco Rossi figyelmét is felkeltette, aki a júniusi felkészülési mérkőzéseken a válogatottban is bizalmat szavazott neki. A Kazahsztán elleni 3-1-es siker során végig a pályán volt.