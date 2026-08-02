Egy meccs után eladhatja új igazolását az Újpest?

A hírt elsőként a Lila Sector nevű szurkolói oldal hozta nyilvánosságra, amit aztán számos újság átvett. Az eredeti bejegyzés szerint klubrekordot jelentő összegért távozhat a 21 éves védő, aki júniusban igazolt Újpestre a Puskás Akadémiától.
Az első fordulóban kezdőként lépett pályára a Nyíregyháza ellen, ám a vasárnapi, Debrecen elleni bajnokin már a kispadra se ült le.
Markgráf játékával Marco Rossi figyelmét is felkeltette, aki a júniusi felkészülési mérkőzéseken a válogatottban is bizalmat szavazott neki. A Kazahsztán elleni 3-1-es siker során végig a pályán volt.
Frissítünk!
A mérkőzésre nevezett kezdőcsapatról külön cikket jelentetett meg az Újpest FC. Ebben a klub közölt részleteket a kezdőcsapat összetételének okairól. A végén pedig Markgráf Ákos helyzetére is kitért: „Fontos információ, hogy Markgráf Ákos helyzetével kapcsolatban klubunk a mérkőzés után ad tájékoztatást.”