„Eltemettük őt a természetben” – Nancy Guthrie halála után fél évvel hoztak nyilvánosságra váltságdíjkérő leveleket

Az arizonai hatóságok nyilvánosságra hoztak két váltságdíj-követelést Nancy Guthrie eltűnése után fél évvel. Lakossági bejelentésben bíznak, ezért mutatták be a családdal egyetértésben a feltételezett emberrablók két üzenetét – közölte a bűnügyben nyomozó megyei seriff szombaton.

Pima megye seriffje pontosan fél évvel Nancy Guthrie eltűnése után tett nyilatkozatában elmondta, hogy a hatóságok reménye szerint a tettesnek tulajdonított szöveg alapján további bejelentéseket kapnak, és valaki ráismer a szóhasználatra, vagy a megfogalmazás módjára, ami nyomra vezetheti a hatóságokat.

A nyilvánossá tett – többek között a Guardianen is olvasható – váltságdíj-követelések egyike február 2-ról származik, amiben az emberrabló azt állítja, hogy Nancy Guthrie jól van, elengedéséért cserében négymillió dollárt kér kriptovalutában.

A második levél február 6-án már azt tudatta, hogy az elrabolt idős nő meghalt, és egy pontosan meg nem nevezett helyen, a „természetben” temették el. Az üzenet írója egyben sajnálatát fejezte ki a történtekért.

Lánya méltó búcsút venne tőle

A seriff az MTI híre szerint azt hangoztatta, hogy a nyomozás változatlanul folytatódik, a hatóságok pedig több tízezernyi bejelentést, videót és egyéb nyomot vizsgálnak még.

Ezzel egy időben Savannah Guthrie, Nancy Guthrie lánya, az Egyesült Államokban jól ismert televíziós műsorvezető ismét a közösségi médiában kért segítséget ahhoz, hogy édesanyját megtalálják.

Azt már egy korábban megjelent videóban elismerte, hogy nyolcvannégy éves édesanyja valószínűleg nincs életben. Friss közleményében azt hangoztatta, hogy a család meg akarja tudni azt, pontosan mi történt édesanyjával, és szeretné megadni neki „a megfelelő búcsú méltóságát”.

Nancy Guthrie február 1-je éjszakáján egy családi programot követően tűnt el Tucson városához közeli otthonából. A hatóságok széles körű kutatást indítottak megtalálására, ami fél év alatt sem vezetett kézzelfogható eredményre.