Már elvégezte a szabadrúgást a DVSC, amikor jelezte a bíró, hogy mégis középkezdéssel jönnek

A lila-fehérek egy előre ívelt labdából okoztak problémát az ellenfél védelmének, Gleofilo Vlijter iramodott meg, majd a visszatett labdáját Etienne Amenyido lőtte a hálóba. Ekkor viszont lest jelzett Bogár Gergő, így vizsgálódás indult a találat szabályosságát illetően. Végül a Debrecen jött szabadrúgással, ám alig végezték el ezt a vendégek, a játékvezető mégis gólt ítélt.

Természetesen a DVSC játékosai és stábtagjai hosszasan reklamáltak a szürreális jelenetsor után, de 1-1-ről folytatódott a mérkőzés.

Szappanos újra hibázott

Merthogy még a 11. percben a Debrecen jutott vezetéshez, Szappanos Péter hibájának hála. Egy bal oldalról belőtt labdát akart magához ölelni az Újpest kapusa, de kipattant róla, így az érkező Szendrei Ákos könnyű gólt lőhetett.

Ennek ellenére Amenyido faramuci góljával, valamint Horváth Krisztofer hosszabbításban lőtt góljával 2-1-es hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. Cikkünk megjelenésekor csak az első félidőt játszották le a csapatok, később a végeredménnyel frissítjük írásunkat.