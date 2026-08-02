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Már elvégezte a szabadrúgást a DVSC, amikor jelezte a bíró, hogy mégis középkezdéssel jönnek

24.hu
2026. 08. 02. 16:28
Bizarr jelenet előzte meg az Újpest gólját a Debrecen elleni, vasárnapi bajnokin.

A lila-fehérek egy előre ívelt labdából okoztak problémát az ellenfél védelmének, Gleofilo Vlijter iramodott meg, majd a visszatett labdáját Etienne Amenyido lőtte a hálóba. Ekkor viszont lest jelzett Bogár Gergő, így vizsgálódás indult a találat szabályosságát illetően. Végül a Debrecen jött szabadrúgással, ám alig végezték el ezt a vendégek, a játékvezető mégis gólt ítélt.

Természetesen a DVSC játékosai és stábtagjai hosszasan reklamáltak a szürreális jelenetsor után, de 1-1-ről folytatódott a mérkőzés.

Szappanos újra hibázott

Merthogy még a 11. percben a Debrecen jutott vezetéshez, Szappanos Péter hibájának hála. Egy bal oldalról belőtt labdát akart magához ölelni az Újpest kapusa, de kipattant róla, így az érkező Szendrei Ákos könnyű gólt lőhetett.

Ennek ellenére Amenyido faramuci góljával, valamint Horváth Krisztofer hosszabbításban lőtt góljával 2-1-es hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. Cikkünk megjelenésekor csak az első félidőt játszották le a csapatok, később a végeredménnyel frissítjük írásunkat.

Frissítünk!

A második félidőben Horváth Krisztofer és Aljosa Matko is betalált, így Dzsudzsák Balázs gólja csak szépségtapasz volt a Lokinak. A mérkőzést az Újpest FC 4-2-re nyerte meg.

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