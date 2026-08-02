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Sport

Másfél év alatt a legjobb száz közé teniszezte magát a franciák tehetsége

Arthur Gea a döntőben.
Matthew Stockman/Getty Images
Arthur Gea a döntőben
24.hu
2026. 08. 02. 13:37
Arthur Gea a döntőben.
Matthew Stockman/Getty Images
Arthur Gea a döntőben
A 21 éves Arthur Gea nyerte a Los Cabos-i kemény pályás férfitenisztornát.

A francia tehetség a szombati döntőben 6:3, 6:4-re győzte le a nyolcadik helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalovot, ezzel ő lett a hatodik 2005-ben vagy azután született férfi teniszező, aki ATP-címet nyert.

Gea csak 2025 óta versenyez profiként, de azóta töretlen a fejlődése: háromszor győzött ATP-challengereken, idén viszont már kétszer is top 20-as ellenfelet vert meg, Jirí Leheckát (19.) és Francisco Cerundolót (20.).

A fiatal tehetség ennek a szárnyalásnak hála a 127. helyről előre fog lépni a 81. pozícióig.

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