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Belföld

Hajóroncs bukkant elő a Dunából Bajánál

admin Polák Zsóka
2026. 08. 02. 16:24
Olyan kevés a víz, hogy körbe is lehet sétálni.

Olyan alacsony a Duna szintje Bajánál, hogy teljesen láthatóvá vált egy hajóroncs, sőt körbe is lehet sétálni – írja az Időkép. 

Ahogy írják, vasárnap délelőtt -20 centiméteren állt a vízmérce, ez rekordalacsony vízállást jelent.

Nem ez az egyetlen szerkezet, ami előbukkant a Dunából: Budapesten az alacsony vízállás miatt láthatók a Dunában a Szabadság híd elődje, a Ferenc József híd maradványai:

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A Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai
Az utolsó előtti Habsburg-uralkodóról elnevezett hidat 1945 januárjában a megszálló német hadsereg robbantotta fel Budapest ostroma idején. 
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