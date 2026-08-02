Hajóroncs bukkant elő a Dunából Bajánál

Olyan alacsony a Duna szintje Bajánál, hogy teljesen láthatóvá vált egy hajóroncs, sőt körbe is lehet sétálni – írja az Időkép.
Ahogy írják, vasárnap délelőtt -20 centiméteren állt a vízmérce, ez rekordalacsony vízállást jelent.
Nem ez az egyetlen szerkezet, ami előbukkant a Dunából: Budapesten az alacsony vízállás miatt láthatók a Dunában a Szabadság híd elődje, a Ferenc József híd maradványai:
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A Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai
Az utolsó előtti Habsburg-uralkodóról elnevezett hidat 1945 januárjában a megszálló német hadsereg robbantotta fel Budapest ostroma idején.