Hajóroncs bukkant elő a Dunából Bajánál

Olyan alacsony a Duna szintje Bajánál, hogy teljesen láthatóvá vált egy hajóroncs, sőt körbe is lehet sétálni – írja az Időkép.

Ahogy írják, vasárnap délelőtt -20 centiméteren állt a vízmérce, ez rekordalacsony vízállást jelent.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Nem ez az egyetlen szerkezet, ami előbukkant a Dunából: Budapesten az alacsony vízállás miatt láthatók a Dunában a Szabadság híd elődje, a Ferenc József híd maradványai: