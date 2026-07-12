72 év után dőlt meg a Honvéd-focisták vb-rekordja

A Real Madrid képviseletében a francia Kylian Mbappé nyolc, Bellingham hat gólnál tart, és még mindketten gyarapíthatják találataik számát, míg a brazil Vinícius Jr. négyszer, a török Arda Güler pedig egyszer volt eredményes a tornán.

A korábbi rekordot három klub tartotta, ugyanis 1954-ben a kispestiek színeiben Kocsis Sándor 11-szer, Puskás Ferenc négyszer, Czibor Zoltán pedig háromszor talált a kapuba a végül ezüstérmes Aranycsapat menetelésekor.

Ezt a csúcsot hatvan évig utolérni sem tudták, akkor viszont a Bayern München képviselői közül Thomas Müller ötször, a holland Arjen Robben és a svájci Xherdan Shaqiri háromszor, Mario Götze, Toni Kroos és a horvát Mario Mandzukic kétszer, az amerikai Julian Green pedig egyszer volt eredményes.

Legutóbb Katarban pedig a PSG futballistái közül Mbappé nyolc, az argentin Lionel Messi hét, a brazil Neymar két, míg a spanyol Carlos Soler egy gólt szerzett.