2026-os fifa-világbajnokságfoci vbfoci vb 2026honvéd
Foci foci vb 2026

72 év után dőlt meg a Honvéd-focisták vb-rekordja

foci vb 2026 real madrid rekord honvéd psg bayern
MAURO PIMENTEL / AFP
Bellingham a norvégok elleni duplájával már hat gólnál jár a tornán.
24.hu
2026. 07. 12. 14:03
foci vb 2026 real madrid rekord honvéd psg bayern
MAURO PIMENTEL / AFP
Bellingham a norvégok elleni duplájával már hat gólnál jár a tornán.
Az angol Jude Bellingham negyeddöntőben lőtt duplájával a Real Madrid futballistái 19 gólnál tartanak az idei labdarúgó-világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a Bp. Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain csúcsát.

A Real Madrid képviseletében a francia Kylian Mbappé nyolc, Bellingham hat gólnál tart, és még mindketten gyarapíthatják találataik számát, míg a brazil Vinícius Jr. négyszer, a török Arda Güler pedig egyszer volt eredményes a tornán.

A korábbi rekordot három klub tartotta, ugyanis 1954-ben a kispestiek színeiben Kocsis Sándor 11-szer, Puskás Ferenc négyszer, Czibor Zoltán pedig háromszor talált a kapuba a végül ezüstérmes Aranycsapat menetelésekor.

Ezt a csúcsot hatvan évig utolérni sem tudták, akkor viszont a Bayern München képviselői közül Thomas Müller ötször, a holland Arjen Robben és a svájci Xherdan Shaqiri háromszor, Mario Götze, Toni Kroos és a horvát Mario Mandzukic kétszer, az amerikai Julian Green pedig egyszer volt eredményes.

Legutóbb Katarban pedig a PSG futballistái közül Mbappé nyolc, az argentin Lionel Messi hét, a brazil Neymar két, míg a spanyol Carlos Soler egy gólt szerzett.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Bogdán Ádám: Ha hirtelen nagy változás jön, az sokkot fog okozni a magyar futballban

Friss

Népszerű

Összes
„Elment a Peti. Elment a hangunk. Bon (bon) voyage!” – búcsúzik a szakma Szolnoki Pétertől
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik