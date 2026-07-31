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Sport

Lezárult a Fifty-Fifty éveken át tartó egyeduralma a Kékszalagon

kékszalag 2026 az rsm a győztes
Vasvári Tamás / MTI
A győztes csapat.
24.hu
2026. 07. 31. 03:33
kékszalag 2026 az rsm a győztes
Vasvári Tamás / MTI
A győztes csapat.
A Vándor Róbert kormányozta RSM ért elsőként célba az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj vitorlásversenyen.

Az RSM 13 óra 27 perc 42 másodperces vitorlázást követően szelte át elsőként a célvonalat. A katamarán legénységét Vándor Róbert kormányos mellett Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond alkotta.

A már háromszoros győztes Vándor Róbert 2021 után állhat újra a dobogó legfelső fokára a tókerülő versenyen.

Az RSM sikere azt jelenti, hogy lezárult a Raiffeisen Audi Fifty-Fifty éveken át tartó egyeduralma, a címvédő ezúttal harmadik helyen végzett 14 óra 12 perc 29 másodperces idővel. Másodikként a legendás, 13-szoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas futott be a Process Solutions fedélzetén (14 óra 9 perc 54 másodperc).

Elsőként léptek ki a Tihanyi-szorosból

A verseny a Keszthelytől visszafelé tartó szakaszon, majd a Tihanyi-szoroshoz közeledve dőlt el véglegesen. A Vándor Róbert vezette RSM kiváló ütemben kapta el a part menti frissülést, elsőként lépett ki a Tihanyi-szorosból és onnantól kezdve magabiztosan őrizte meg vezető helyét a füredi befutóig, olvasható a szövetség közleményében.

„Nagyon erős volt a mezőny, nagyon sok gyors hajó volt az elején, és borzasztóan nehéz volt tartani velük a lépést – nyilatkozta a győztes csapat kormányosa.

Rengeteg hajó maradt kint éjszakára a vízen

Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára régen látott izgalmas versenyt emlegetett, és felhívta a figyelmet, hogy a Kékszalag még messze nem ért véget,

hiszen a gyenge szél miatt hosszú éjszaka és rengeteg árvaszúnyog vár még arra a több mint 400 hajóra, akik kint vannak a Balatonon.

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