Megvan az első eldöntős, nem kegyelmezett a FIFA, szaporodnak a Haaland-hasonmások– ez történt a világbajnokság 29. napján

Ez történt a pályán:
- Az első negyeddöntő nem hozott meglepetést, Franciaország legyőzte Marokkót.
Ez történt a pályán kívül:
- A FIFA se a francia Olise, se az angol Quansah esetében nem kegyelmezett.
- Az egyiptomi szövetség megajándékozta a drámai kiesés után csalást kiáltó kapitányt.
- Pierluigi Collina kiállt a vb játékvezetői mellett.
- Jürgen Klopp egyre közelebb van az álommunkához.
- Százával hatástalanították a drónokat a futballvébén.
- A vb felfedezettjét is megveszi a Newcastle.
- Elszabadult a pokol, amikor Haaland lájkolta „rég elveszett húga” posztját. De akadt másik hasonmása is. Közben a norvégoknak azért akadt nagyobb problémájuk is.
És egy kis szakma
- Miért nyerhetik meg a norvégok a focivébét, és miért bukhatnak el a franciák?