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Foci foci vb 2026

Megvan az első eldöntős, nem kegyelmezett a FIFA, szaporodnak a Haaland-hasonmások– ez történt a világbajnokság 29. napján

Desire Doue (France) and Didier Deschamps (France) celebrate during Quarter final FIFA World Cup 2026, France and Morocco, Boston Stadium, Boston, USA on July 09 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A francia kapitány, Didier Deschamps elégedett lehet
24.hu
2026. 07. 10. 01:02
Desire Doue (France) and Didier Deschamps (France) celebrate during Quarter final FIFA World Cup 2026, France and Morocco, Boston Stadium, Boston, USA on July 09 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A francia kapitány, Didier Deschamps elégedett lehet

Ez történt a pályán:

Ez történt a pályán kívül:

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