Norvég káosz: Haaland és társai egy éjszaka után elmenekültek egy ötcsillagos luxushotelből

A norvég játékosok nem aludtak ki valami jól és az edzői stábbal együtt elégedetlenek voltak a szállodájuk közelében zajló építkezésekkel, továbbá a konferenciaterem hiányával és a strandtól való nagy távolsággal.

Az oslói Dagbladet című újság szerint a költözés okai között a szobák elégtelen takarítása és az alacsony szolgáltatási színvonal is szerepelt.

Túl sok olyan dolog volt, amit másképp szerettünk volna, ezért éreztük szükségesnek, hogy cselekedjünk. Történetünk legnagyobb mérkőzése előtt állunk, a jó egészség és a jó hangulat kulcsfontosságú

– mondta Truls Daehli, a delegáció vezetője

A média tudni véli, hogy az új szálloda még drágább, mint az eddigi volt, amelynél az árak szobánként 250 dollárra rúgtak, de a nemzetközi szövetség (FIFA) várhatóan minden további szállásköltségüket fedezi a norvégoknak a vb ideje alatt.

De nem ez volt az egyetlen aggodalom, vasárnap óta egy vírus szedi az áldozatait, és Stale Solbakken szövetségi kapitány megerősítette, hogy az elmúlt napokban több játékos is megbetegedett.

Nem ideális, de úgy tűnik, hogy a helyzetet mára kontrollálni tudjuk

– mondta.