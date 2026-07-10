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Norvég káosz: Haaland és társai egy éjszaka után elmenekültek egy ötcsillagos luxushotelből

Norway's forward #09 Erling Braut Haaland takes part in a training session at the Inter Miami CF Training Facility in Fort Lauderdale on July 9, 2026, during the 2026 World Cup football tournament.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
A legfontosabb a jó hangulat
24.hu
2026. 07. 10. 00:55
Norway's forward #09 Erling Braut Haaland takes part in a training session at the Inter Miami CF Training Facility in Fort Lauderdale on July 9, 2026, during the 2026 World Cup football tournament.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
A legfontosabb a jó hangulat
A norvég labdarúgó-válogatott – az angolok elleni világbajnoki negyeddöntője előtt – elhagyta az eddigi lakhelyéül szolgáló ötcsillagos szállodát Miamiban. A skandinávok a szálláscserét indokolva arra panaszkodtak, hogy a rossz körülmények akadályozták a vasárnapi meccsre való felkészülésüket.

A norvég játékosok nem aludtak ki valami jól és az edzői stábbal együtt elégedetlenek voltak a szállodájuk közelében zajló építkezésekkel, továbbá a konferenciaterem hiányával és a strandtól való nagy távolsággal.

Az oslói Dagbladet című újság szerint a költözés okai között a szobák elégtelen takarítása és az alacsony szolgáltatási színvonal is szerepelt.

Túl sok olyan dolog volt, amit másképp szerettünk volna, ezért éreztük szükségesnek, hogy cselekedjünk. Történetünk legnagyobb mérkőzése előtt állunk, a jó egészség és a jó hangulat kulcsfontosságú

– mondta Truls Daehli, a delegáció vezetője

A média tudni véli, hogy az új szálloda még drágább, mint az eddigi volt, amelynél az árak szobánként 250 dollárra rúgtak, de a nemzetközi szövetség (FIFA) várhatóan minden további szállásköltségüket fedezi a norvégoknak a vb ideje alatt.

De nem ez volt az egyetlen aggodalom, vasárnap óta egy vírus szedi az áldozatait, és Stale Solbakken szövetségi kapitány megerősítette, hogy az elmúlt napokban több játékos is megbetegedett.

Nem ideális, de úgy tűnik, hogy a helyzetet mára kontrollálni tudjuk

– mondta.

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