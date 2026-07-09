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Foci foci vb 2026

Százával hatástalanították a drónokat a futballvébén

A police drone above Dallas Stadium in Arlington, Texas, ahead of England's opening game against Croatia at the 2026 World Cup. Picture date: Wednesday June 17, 2026. (Photo by James Manning/PA Images via Getty Images)
James Manning / PA Images via Getty Images
24.hu
2026. 07. 09. 17:20
A police drone above Dallas Stadium in Arlington, Texas, ahead of England's opening game against Croatia at the 2026 World Cup. Picture date: Wednesday June 17, 2026. (Photo by James Manning/PA Images via Getty Images)
James Manning / PA Images via Getty Images
Az amerikai hatóságok több mint hatszáz, pilóta nélküli légi járművet fogtak el az Egyesült Államokban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó-világbajnokság alatt.

Összesen 1487 drónt észleltek a stadionok és szurkolói területek körüli repülési tilalmi zónákban, mondta sajtótájékoztatóján Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnoki munkacsoportjának vezetője.

A belbiztonságiak több mint hatszáz drónt foglaltak le a torna kezdete óta, hogy biztosítsák a játékosok, a tisztviselők és a szurkolók biztonságát a stadionokban és a szurkolói zónákban

– közölte Giuliani.

Hozzátette, a lefoglalt pilóta nélküli repülőgépek pontos száma eddig 646.

Megjegyezte, hogy a bűnüldöző szervek 759 drónüzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre.

Korábban az Egyesült Államok polgári légiközlekedési hivatala bejelentette, hogy repüléstilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más, világbajnoki mérkőzéseknek, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 ezertől 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobzásával számolhatnak.

(MTI)

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