Mégsem kerül brazíliai száműzetésbe Hilarion, volt budapesti metropolita

Az Orosz Ortodox Egyház szerdán közölte, hogy Hilarion nyugalmazott budapesti metropolita egyelőre nem utazik Brazíliába, noha június elején még erre kapott megbízást. Kirill pátriárka a metropolita kérésére felfüggesztette a korábbi rendeletet – írja a Telex.

A döntés indoka az volt, hogy a Fidesz-kormányokkal kiváló kapcsolatot ápoló Hilarion szeretné ellátni idős édesanyját. Addig, amíg a brazíliai kinevezés esetleg újra hatályba nem lép, a Moszkva melletti Domogyedovói járásban található Jeruzsálemi Szent Kereszt Felmagasztalása női kolostor lesz a tartózkodási és szolgálati helye.

Kokainügy előzte meg az áthelyezést

Hilarion neve május végén került újra a hírekbe, amikor a csehországi Karlovy Varyban őrizetbe vették. Az autójának csomagtartójában talált fehér porról később a cseh hatóságok megállapították, hogy kokain.

A metropolitát rövid idő után szabadon engedték, majd visszatért Moszkvába. Nem sokkal később jelentették be brazíliai szolgálatát, amelyet végül nem kezdett meg.

Hilarion botrányos körülmények között távozott Magyarországról

Hilarion (polgári nevén Grigorij Alfejev) az orosz ortodox egyház egykori meghatározó vezetője volt: 2009 és 2022 között a moszkvai patriarchátus külkapcsolatokért felelős vezetőjeként az egyház „külügyminiszterének” számított, majd 2022-ben Budapestre helyezték metropolitaként.

Magyarországi tartózkodása idején egy luxusingatlanban lakott és szoros kapcsolatot ápolt a Fidesz-kormánnyal, különösen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, egyes hírek szerint közvetítőként járhatott el az akkori magyar kormány és orosz oligarchák között.

Később botrányok sorozata övezte: volt asszisztensét lopással vádolta meg, amit a rendőrség nem talált megalapozottnak, miközben az éppen csak nagykorú fiatal férfi szerint Hilarion szexuálisan zaklatta és meg is fenyegette. Hilariont 2024-ben felfüggesztették, majd leváltották tisztségéből, azóta Csehországban élt.