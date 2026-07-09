A bírók főnöke: Senki sem kérdőjelezheti meg a foci-vb játékvezetőinek feddhetetlenségét

Alaptalan vádaknak nincs helyük a sportágunkban. Senki sem kérdőjelezheti meg a világbajnokság játékvezetőinek feddhetetlenségét

– mondta Collina a FIFA honlapján.

„Amikor ez megtörténik, olyan reakciókat válthat ki, amelyek fenyegetésekhez vezetnek velük és családjaikkal szemben. Ez nem helyes! Senki sem állíthatja, hogy a játékvezetést bárki is befolyásolja, még a FIFA elnöke, Gianni Infantino sem. Ő mindig teljes mértékben támogatta a játékvezetői csapatot, amely teljesen függetlenül dolgozik. A mérkőzésvezetők őszinte döntéseket hoznak, a játékosokhoz és az szövetségi kapitányokhoz hasonlóan mindig megpróbálják a tőlük telhető legjobbat nyújtani.”

Nagy vihart kavartak a bírói ítéletek Messiék továbbjutásánál

A keddi argentin-egyiptomi nyolcaddöntőn született több vitatott bírói ítélet is, emiatt az észak-afrikaiak hivatalos panaszt nyújtottak be, továbbá követelik Letexier és stábja kizárását a tornáról. Az egyiptomi szövetségi kapitány, az azóta új szerződéssel megajándékozott Hosszam Hasszan egyenesen csalást kiáltott.

Az egyiptomiak egyik gólját azért nem adták meg, mert a pálya túloldalán volt egy – a videóbíró által észlelt – szabálytalan labdaszerzés. Ezzel kapcsolatban Collina kifejtette, hogy a VAR minden találat után ellenőrzi, hogy szabályos volt-e a labdabirtoklás, és nincs meghatározott időkorlát vagy kaputól való távolság, hogy mikortól „nem lehet” érvényteleníteni a gólt. Ha a szabálytalanságot a játékvezető nem észlelte, akkor a VAR közbeavatkozhat – tette hozzá.

A meccs vitatott ítéleteiről a Ziccer legutóbbi adásában is beszéltünk.