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Gazdaság

Újra megindult az LNG-forgalom a Hormuzi-szorosban

admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 30. 08:00
Közel három hét után először haladt át a Hormuzi-szoroson egy, a QatarEnergy ellenőrzése alatt álló LNG-tartályhajó. Bár a térség hajóforgalma élénkül, a Vörös-tengeren továbbra is komoly biztonsági kockázatot jelentenek a húszi támadások.

Közel három hét után először haladt át a Hormuzi-szoroson egy, a QatarEnergy ellenőrzése alatt álló cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajó, miközben a térség hajóforgalma élénkülni kezdett, a Kpler és LSEG hajókövetési adatai szerint.

A Kpler adatai szerint szerdán 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, egyenlő arányban be- és kifelé, ami növekedést jelent az előző két naphoz képest – írja az MTI.

Továbbra is feszült a helyzet

A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Janbu kikötőjéből induló, nyomon követhető nyersolaj-rakományok volumene a múlt héten legalább 30 százalékkal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben.

A Vortexa elemzőcég ugyanakkor úgy becsüli, hogy az export lényegében változatlan maradt, mivel nőtt az úgynevezett »sötét flottához« tartozó, nehezebben nyomon követhető tartályhajók rakodása.

Ázsia is megérezheti a fennakadást

George Morris, a Vortexa elemzője szerint egyértelműen nőtt azoknak a nyersolaj- és kondenzátumszállító hajóknak a száma, amelyek vörös-tengeri rakodás után északi irányba tartanak, ami a Bab el-Mandeb térségében újból megnövekedett biztonsági kockázatokat tükrözi.

Hozzátette: a Janbuból induló rakományok júniusban Ázsia tengeri nyersolaj- és kondenzátumimportjának mintegy 15 százalékát adták, ezért egy tartós fennakadás érdemi hatással lehet az ázsiai finomítók ellátására.

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