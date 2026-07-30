Amerika újra Iránt bombázza

Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerdán.

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítótörzs a közösségi médiában jelezte, hogy washingtoni idő szerint este nyolc órakor kezdődött a csapássorozat, „erőteljes válaszként” közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra.

A CENTCOM szintén szerdán közölte, hogy az iráni kikötők és partvidék teljes blokádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már húsz kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg. Donald Trump amerikai elnök szerdán újságírók előtt kilátásba helyezte az újabb légitámadást, válaszként az iráni offenzívákra, amit úgy kommentált:

most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk.

Arra is utalt, hogy zajlanak egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette: „meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni”. Egyben emlékeztetett arra, hogy az amerikai erők felé kedden kilőtt öt ballisztikus rakéta mindegyikét megsemmisítették, egyik sem ért célt.

Arra az amerikai sajtóértesülésre reagálva, hogy Kína rakétaindító állásokat szállíthat Irán számára, Donald Trump kétségét fejezte ki, és megjegyezte: ha így lenne, az csalódottsággal töltené el, a kínai államfő ugyanis korábban ígéretet tett arra, hogy nem fogják fegyverzettel támogatni Teheránt.

Emlékeztetett arra, hogy Hszi Csin-ping szeptemberben Washingtonba látogat, viszonozva az amerikai elnök tavaszi pekingi útját. Donald Trump egyben azt szorgalmazta, hogy a kongresszus előtt fekvő oroszországi szankciós törvénycsomagba Iránt is foglalják bele, és a szankciók mellett másodlagos vámokkal is sújtsák. Utóbbi azt jelentené, hogy az Egyesült Államok büntetővámot vet ki azon országokra, amelyek Iránnal üzletelnek.