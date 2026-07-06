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A következő élő közvetítés része Haaland kivégezte Brazíliát, Norvégia negyeddöntős a vébén

Norvégia kiverte a brazilokat a futballvébéről

Norway's forward #09 Erling Braut Haaland reacts after missing a change during the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026.
MAURO PIMENTEL / AFP
Haaland ellen csak 79 percig védekezett jól Brazília
admin Pincési László
2026. 07. 06. 00:04
Norway's forward #09 Erling Braut Haaland reacts after missing a change during the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026.
MAURO PIMENTEL / AFP
Haaland ellen csak 79 percig védekezett jól Brazília

Kissé passzív taktikát választott Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Norvégia ellen, de így sem sikerült megakadályozni, hogy a világ talán legjobb formában lévő csatára, Erling Haaland a hajrában kétszer is betaláljon (ezt Neymar is megtette egy késői büntetővel) és a 2-1-s sikerrel a legjobb nyolc közé vezesse csapatát.

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