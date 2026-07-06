Norvégia kiverte a brazilokat a futballvébéről

Kissé passzív taktikát választott Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Norvégia ellen, de így sem sikerült megakadályozni, hogy a világ talán legjobb formában lévő csatára, Erling Haaland a hajrában kétszer is betaláljon (ezt Neymar is megtette egy késői büntetővel) és a 2-1-s sikerrel a legjobb nyolc közé vezesse csapatát.