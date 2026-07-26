Valaki megrúgott egy pihenő oroszlánfókát San Diegóban

Egy tengerparton pihenő oroszlánfóka elleni erőszakos cselekmény ügyében nyomoznak az Egyesült Államokbeli San Diegóban – közölte az amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal a hétvégén.

A bejelentés szerint a hivatal halászati irodájának rendvédelmi csoportja egy videó nyomán indított vizsgálatot, amelyen azt látszik, hogy egy személy megrúgja a hullámtörő gáton heverő tengeri emlőst, majd, amikor az menekülni próbál üldözőbe veszi és tovább bántalmazza.

San Diego rendőrkapitánysága azt közölte, hogy a közösségi médiában keringő videóról bejelentés nyomán szereztek tudomást. A gyanúsítottat egyelőre nem nevezték meg.

Todd Gloria, San Diego polgármestere szintén nyomozást sürgetett, a közösségi médiában szombaton megjelent közleményében elfogadhatatlannak nevezte az állatkínzást és a vadvilág védelmére szólított fel.

A hatóságok szerint az incidens még szerdán történt La Jolla Cove, San Diego egyik népszerű strandjának közelében, amelynek területét rendszeresen nagy számban foglalják el oroszlánfókák.

(MTI)