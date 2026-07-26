Meggyilkoltak egy fiatal kismamát Kolumbiában, elrabolták a meg nem született gyermekét

Megtalálták egy fiatal kismama, a 21 éves María Potosí holttestét a kolumbiai Caliban július 20-a hétfőn. A People beszámolója alapján a fiatal nő testén legalább négy szúrt sebet találtak a hatóságok, akik közölték:

támadója eltávolította a kismama testéből a születendő gyermekét is.

A helyi rendőrség nyomoz.

Potosí négy nappal azelőtt tűnt el, hogy megtalálták a holttestét a Meléndez-folyó partján. A fiatal nőt utoljára július 16-án, 16 óra 16 perckor látták élve utoljára – egy épület kültéri biztonsági kamerái rögzítették, ahogy egy nő mögött ülve utazik egy motorkerékpáron.

Több gyanúsított is lehet

Egy helyi lap arról tudósított, hogy egyszer, amikor Potosí épp a párja családjával volt az otthonukban, a videón látható nő bekopogott, és a fiatal kismama egy barátnőjeként mutatkozott be. Az ő személyazonosságát az áldozat családja átadta a hatóságoknak.

A meg nem nevezett nő jelenleg is együtt él ex-barátjával, Carlos Rincónnal. A férfi elmondása alapján Potosí eltűnése estéjén hiába várta haza a nőt, az nem érkezett meg, majd másnap, mikor előkerült, úgy csinált, mintha mi sem történt volna. Egyelőre nem tisztázott, hogy a nő pontosan milyen minőségben kapcsolódik a kismama meggyilkolásához és a gyermek eltűnéséhez, Rincón azonban fontosnak tartotta közölni a hatóságokkal, hogy

a nő korábban kétszer is azt hazudta neki, hogy terhes, ebből egyik alkalommal azt állította, hogy elvetélt.

A helyi rendőrség parancsnoka, Herbert Benavides megerősítette: a videón szereplő nővel szemben vádat emeltek. A hatóságok közlése szerint további négy ember lehet érintett az ügyben, ám egyelőre nem történt több letartóztatás.

Cali polgármestere, Alejandro Eder 63 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel annak, aki bármilyen információval rendelkezik Potosí meggyilkolásával és a gyermeke elrablásával kapcsolatban.

Továbbra is minden erőforrásunkat arra fordítjuk, hogy fény derüljön az igazságra és a nyomozás is eredményesen záruljon, beleértve azt is, hogy információt szerezzünk a gyermek állapotáról

– nyilatkozta Eder.