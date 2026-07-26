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Nagyvilág

Megölték a rendőrök a berlini Pride elleni támadás elkövetőjét

Annegret Hilse / POOL / AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 26. 19:47
Annegret Hilse / POOL / AFP
Egy napnyi hajsza után lelőtték a férfit.

Összetűzés közben megölték a rendőrök azt a férfit, aki szombat éjjel autóval hajtott bele a berlini Pride egyik eseményébe. A támadás miatt egy ember meghalt, 29 megsérült. A férfi az autós támadás után bozótvágó késsel támadt az emberekre.

Abdul Ballout, a libanoni származású német állampolgárt több mint 24 órája kereste már a német rendőrség, Berlin egyik külvárosában találták meg.

Alexander Dobrindt belügyminiszter korábban a férfi „nagyszámú bűncselekményeiről” és „iszlamista radikalizálódásáról” beszélt. Mint mondta, a férfit korábban egy év és tíz hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Az ügyészség fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen.

Közölte, hogy a feltételezett elkövető 2005-ben született Németországban. Hozzátette, libanoni gyökerekkel rendelkező német állampolgárról van szó.

A gázolásos támadás gyanúsítottja a német sajtó vasárnapi jelentései szerint az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban az igazságszolgáltatás már elítélte. A Der Spiegel című hírmagazin és a Bild című napilap úgy értesült, hogy a német állampolgárságú Abdul Ballout 2025-ben próbált meg csatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték „az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért”.

A dpa német hírügynökség úgy tudja, a férfi 2026 májusában szabadult a hatósági őrizetből.

A bajorországi Mühldorfban bejelentették, hogy az előző éjszakai berlini támadás ellenére vasárnap megtartják a Pride felvonulást. A szervezők hangsúlyozták, hogy „éppen egy ilyen szörnyűséges eseményt követően még fontosabb, hogy ne érezzük magunkat megfélemlítve vagy kiszorítva”.

A szombat éjszaka történtek nyomán a német fővárosban a Brandenburgi kapunál emberek százai emlékeztek meg az áldozatokról.

Milyen megvetendő cselekmény történt Berlinben! A világ minden tájékáról érkezett emberek százezrei ünnepeltek békésen a Christopher Street Dayen. Azt akarták, hogy jól és toleránsan bánjunk egymással. Ez a társadalmunk elleni támadás volt

– írta Friedrich Merz német kancellár az X-en.

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