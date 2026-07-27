Dzsudzsákkal az új idény első bajnokiján olyan történt, amire 2007 óta nem volt példa

Dzsudzsák Balázs csapatkapitányként vezette ki a pályára a Debrecent az idénybeli első bajnokira, amelyen a Puskás Akadémia volt az ellenfél. A Loki nagyon nem találta a ritmust az első félidőben, míg a felcsútiak két ellentámadást is góllal fejeztek be Németh András révén, és az élvonalban most debütáló észt edző, Gert Remmel a szünetben kettős cserére szánta el magát: lehozta Dzsudzsákot és Macsó Mátét, a helyükre pedig Cibla Flóriánt és Leon Myrtajt küldte be.

Pedig Dzsudzsáké volt az első felvonás legkomolyabb hazai lehetősége, de 16 méteres lövését Lehoczki Bendegúz kitolta.

Dzsudzsák lecserélése kuriózumnak számít: a magyar válogatottsági rekorder 2020 szeptemberében tért haza az Egyesült Arab Emírségekből, és azóta nem volt olyan bajnoki, amelyen kezdőként lépett pályára, és a félidőben lehozták volna.

A 2020-2021-es idényt a Loki még a másodosztályban töltötte, akkor Dzsudzsák 26 alkalommal lépett pályára, és ötször szállt be csereként, ebből kétszer az első két meccsén, a Pécs és a Soroksár ellen.

A Debrecen az NB II-t megnyerve 2021-ben visszajutott az élvonalba, és azóta a csapatkapitány minden idényben legalább 31 bajnokin pályán volt, kétszer (tavaly és a 2023-2024-es szezonban) egyenesen egyetlen találkozóról sem hiányzott.

Dzsudzsák meccsei az elmúlt öt idényben: 2025-2026: 32-szer kezdő, egyszer a kispadról szállt be

2024-2025: 20-szor kezdő, tizenkétszer a kispadról jött be

2023-2024: 29-szer kezdő, négyszer csereként állt be

2022-2023: 29-szer kezdő, kétszer a kispadról jött be

2021-2022: 30-szor kezdő, egyszer becserélték

Legutóbb Beranek vitte le a félidőben – 19 éve

Olyanra legutóbb 2007 novemberében – vagyis még a hosszú légióskodás előtt –, egy Fehérvár elleni idegenbeli bajnokin volt példa, hogy Dzsudzsák kezdett a Lokiban, de a második félidőre nem jött ki. 19 évvel ezelőtt Miroslav Beranek, a Debrecen akkori edzője Dzsudzsák helyett egy másik Loki-ikont, Sándor Tamást küldte be a szünetben a 0-0-ra végződő meccsen.

Az nem derült ki, hogy Remmel most azért kapta le a 39 éve Dzsudzsákot, hogy a fiatalokkal tegye lendületesebbé a csapatot, avagy az első félidei szenvedés után úgy vélte, megkíméli a csékát a folytatástól, mert jól jön majd a rutinja az örmény Pjunyik elleni Konferencia Liga-selejtező jereváni visszavágóján. A párharc első meccsét a DVSC 1-0-ra nyerte hazai pályán.