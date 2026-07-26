Tom Holland: Vannak szar filmjeim, ne nézzétek meg őket

Ha valaki nem szűkölködik jelenleg, ha ütős filmszerepekről van szó, az Tom Holland. Ez viszont azzal is jár, hogy nemcsak a már most hatalmas sikernek örvendő Odüsszeia, de a hamarosan megjelenő Pókember: Vadonatúj nap sajtóturnéján is állnia kell a sarat.

Most azonban a Variety beszámolójából kiderült: ezt cseppet sem bánja. Mivel ő maga is odavan a két produkcióért, ezért nem erőfeszítés promóznia őket – ez azonban nem minden filmjével volt így.

Ha jó a film, jó a sajtó is

Imádom az egészet. Amikor egy olyan film sajtóeseményein veszel részt, amire tényleg büszke vagy, akkor nagyon egyszerű dolgod van. Mert ha megkérdezik, miért kéne megnéznie az embereknek, akkor nem hazudsz, mikor azt mondod, hogy úgy érzed mindenképp látniuk kell. Volt már részem olyan élményben, amikor valaki felteszi ezt a kérdést, és az első ami átsuhan az agyadon, az az, hogy »ne nézzétek meg, mert szar«

– mondta a színész a Dish Podcast július 22-i epizódjában.

Holland nem fedte fel, pontosan melyik filmjére emlékszik vissza ilyen rossz szájízzel, mindenesetre egy olyan nyáron, mint idén, amikor két kasszasiker is kötődik a nevéhez, nem kell átélnie ezt a negatív élményt. Épp az ellenkezője.

Őszintén szólva az egész olyan érzés, mintha egyfajta győzelmi kör lenne. Nagyon élveztem ezt az időszakot. Mindkét filmre rendkívül büszke vagyok

– tette hozzá.

Az Odüsszeiáról írt kritikánk alább olvasható: