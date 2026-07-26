A Puskás Akadémia válogatott csatára az első meccsen annyi gólt szerzett, mint tavaly összesen

Mindkét csapat kispadján új edző debütált az NB I-ben, a Lokinál az észt Gert Remmel, míg a felcsútiaknál Babó Levente.

Az első félidőben Babó elképzelései valósultak meg, mert a Puskás Akadémia remekül kontrázott.

A Lukács, Németh páros hozta a meccset a vendégeknek

A 12. percben Mejias adta el a labdát, és ebből indult a felcsúti akció, a munka dandárját Lukács végezte el, akinek a beadását csak be kellett passzolnia Németh Andrásnak.

Egy újabb labdaszerzés után Soisalo lőtt mellé, Lukács reklamált is középen, hogy miért nem inkább a passzt választotta a finn légiós. A Debrecen az első életjelét akkor adta, amikor Dzsudzsák dolgoztatta meg 16 méterről Lehoczkit, aki kitolta a bal alsó felé tartó löketet.

Az első félóra végén növelte előnyét a Puskás Akadémia, Lukács indítását Németh szelídítette meg, majd megetette Batikot, és a jobb sarokba gurított.

A négyszeres válogatott támadó az előző idényben 22 bajnokin jutott el 2 gólig, ezt most már az első fordulóban összehozta.

A vendégek akár hárommal is vezethettek volna a szünetben, ám Mondovics ziccerben elvétette a bal sarkot.

A második félidőben a Puskás Akadémia teljesen visszaállt, a Debrecen viszont hiába próbálkozott, nem tudta feltörni a vendégek védelmét. A legközelebb Baldoni fejesénél járt a gólhoz a Loki, ám Brandon a gólvonalról mentett.