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A Puskás Akadémia válogatott csatára az első meccsen annyi gólt szerzett, mint tavaly összesen

nb1 debrecen puskás akadémia németh andrás babó levente
Puskasakademia.hu
Babó Levente (középen) győzelemmel debütált az élvonalban.
24.hu
2026. 07. 26. 20:09
nb1 debrecen puskás akadémia németh andrás babó levente
Puskasakademia.hu
Babó Levente (középen) győzelemmel debütált az élvonalban.
Németh András két góljával a Puskás Akadémia 2-0-ra nyert a Debrecen vendégeként az NB I első fordulójában.

Mindkét csapat kispadján új edző debütált az NB I-ben, a Lokinál az észt Gert Remmel, míg a felcsútiaknál Babó Levente.

Az első félidőben Babó elképzelései valósultak meg, mert a Puskás Akadémia remekül kontrázott.

A Lukács, Németh páros hozta a meccset a vendégeknek

A 12. percben Mejias adta el a labdát, és ebből indult a felcsúti akció, a munka dandárját Lukács végezte el, akinek a beadását csak be kellett passzolnia Németh Andrásnak.

Egy újabb labdaszerzés után Soisalo lőtt mellé, Lukács reklamált is középen, hogy miért nem inkább a passzt választotta a finn légiós. A Debrecen az első életjelét akkor adta, amikor Dzsudzsák dolgoztatta meg 16 méterről Lehoczkit, aki kitolta a bal alsó felé tartó löketet.

Az első félóra végén növelte előnyét a Puskás Akadémia, Lukács indítását Németh szelídítette meg, majd megetette Batikot, és a jobb sarokba gurított.

A négyszeres válogatott támadó az előző idényben 22 bajnokin jutott el 2 gólig, ezt most már az első fordulóban összehozta.

A vendégek akár hárommal is vezethettek volna a szünetben, ám Mondovics ziccerben elvétette a bal sarkot.

A második félidőben a Puskás Akadémia teljesen visszaállt, a Debrecen viszont hiába próbálkozott, nem tudta feltörni a vendégek védelmét. A legközelebb Baldoni fejesénél járt a gólhoz a Loki, ám Brandon a gólvonalról mentett.

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