Vázára vigyázó Norris, leselkedő Magyar Péter és a fotósként dolgozó cseh elnök – ez történt vasárnap a Hungaroringen
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Ahogyan tavaly, úgy idén is Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíjat. És ezúttal még a dobogósoknak járó herendi porcelánra is vigyázott, nem úgy, mint 2023-ben, amikor összetörte Max Verstappen vázáját. A Hungaroringre kilátogatott Magyar Péter miniszterelnök (itt írtunk arról, hogy bevallása szerint kinek drukkolt) és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, míg a cseh elnök, Petr Pavel fotósként tette tiszteletét. Vasárnapi képgaléria.
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