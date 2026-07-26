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Belföld

Magyar Péter Schiffer András jelöléséről: Összenő, ami…

Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 26. 19:33
Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben
Szerinte összeállt a Mi Hazánk-Fidesz-Munkáspárt koalíció.

A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk-Fidesz-Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…

– írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon arra reagálva, hogy a Mi Hazánk Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak.

A Tisza Párt nemrég jelentette be, hogy dr. Sonnevend Pált, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanárát, volt dékánját jelöli az Alkotmánybíróságba. Az alkotmány- és nemzetközi jogász Sonnevend korábban Mádl Ferenc és Sólyom László tanácsadója is volt, és dolgozott az Alkotmánybíróságon.

Az Alkotmánybíróságban azért ürült meg egy hely, mert a 17. alaptörvény-módosítással megszűnt Hende Csaba mandátuma. Hende a módosítás miatt már nem választható parlamenti képviselőnek, ez pedig egy korábban a Fidesz által elfogadott módosítás szerint feltétele az alkotmánybíróságnak.

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