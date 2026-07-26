Magyar Péter Schiffer András jelöléséről: Összenő, ami…

A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk-Fidesz-Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…

– írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon arra reagálva, hogy a Mi Hazánk Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak.

A Tisza Párt nemrég jelentette be, hogy dr. Sonnevend Pált, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanárát, volt dékánját jelöli az Alkotmánybíróságba. Az alkotmány- és nemzetközi jogász Sonnevend korábban Mádl Ferenc és Sólyom László tanácsadója is volt, és dolgozott az Alkotmánybíróságon.

Az Alkotmánybíróságban azért ürült meg egy hely, mert a 17. alaptörvény-módosítással megszűnt Hende Csaba mandátuma. Hende a módosítás miatt már nem választható parlamenti képviselőnek, ez pedig egy korábban a Fidesz által elfogadott módosítás szerint feltétele az alkotmánybíróságnak.