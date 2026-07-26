Meghalt Tóth Tihamér Jenő film- és adásrendező

77 éves korában meghalt Tóth Tihamér Jenő magyar film- és adásrendező, vezetőoperatőr, fotóművész és szerkesztő-újságíró – tudatta a rendező családja vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint Tóthot méltósággal viselt, hosszú betegség után július 25-én érte a halál a tolna megyei Regölyben.

A hazai televíziózás és ismeretterjesztő dokumentumfilmezés meghatározó alakja 1949. április 19 -én született Száron. Hosszú éveken át dolgozott a Magyar Televíziónak, egyik legfontosabb és legszélesebb körben ismert munkája a Főtér című kulturális-turisztikai magazinműsor volt, amely Magyarország tájait, értékeit és emberi történeteit mutatta be.

Rendezője és operatőre volt 2008-as Botcsinálta táltos – A piermonti magyar című dokumentumfilmnek, valamint emlékezetes alkotásai közé tartozik a Sírjaik hol domborulnak című dokumentumfilm is. Egy ideig az oroszlányi és a komáromi helyi televíziót is vezette, a Magyar Filmakadémia tagja volt.