tóth tihamér jenőhalálhírgyász
Kultúra

Meghalt Tóth Tihamér Jenő film- és adásrendező

24.hu
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 26. 19:14
24.hu
A hírt a családja közölte.

77 éves korában meghalt Tóth Tihamér Jenő magyar film- és adásrendező, vezetőoperatőr, fotóművész és szerkesztő-újságíró – tudatta a rendező családja vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint Tóthot méltósággal viselt, hosszú betegség után július 25-én érte a halál a tolna megyei Regölyben.

A hazai televíziózás és ismeretterjesztő dokumentumfilmezés meghatározó alakja 1949. április 19 -én született Száron. Hosszú éveken át dolgozott a Magyar Televíziónak, egyik legfontosabb és legszélesebb körben ismert munkája a Főtér című kulturális-turisztikai magazinműsor volt, amely Magyarország tájait, értékeit és emberi történeteit mutatta be.

Rendezője és operatőre volt 2008-as Botcsinálta táltos – A piermonti magyar című dokumentumfilmnek, valamint emlékezetes alkotásai közé tartozik a Sírjaik hol domborulnak című dokumentumfilm is. Egy ideig az oroszlányi és a komáromi helyi televíziót is vezette, a Magyar Filmakadémia tagja volt.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Tóth Tihamér Jenő (@tihifilm) által megosztott bejegyzés

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megölték a rendőrök a berlini Pride elleni támadás elkövetőjét
Joshua sokkoló kezdés után, a padlóról felállva ütötte ki ellenfelét
Egy új Obama
Jármű hajtott a tömegbe a német Pride idején, egy halott, többen életveszélyes állapotban – iszlamista férfit köröznek
Megölték a rendőrök a berlini Pride elleni támadás elkövetőjét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik