Teljes felfordulást okozott az akadozó vízellátás a London–Gatwick reptéren

Kígyózó sorok a mosdóknál, információhiány, frusztrált utazók – így nézett ki a vasárnap reggel a London-Gatwick reptéren, az Egyesült Királyság második legforgalmasabb repülőterén. Ugyanis a BBC beszámolója szerint egy nagyobb kimaradás miatt az egész repülőtér vízellátása akadozik.

Áramkimaradás a felelős

A káosz a reggeli órákban ütötte fel a fejét: ekkor még minden terminálban teljesen szünetelt a vízellátás, ami azóta már akadozva, de megindult. Ugyanis a vízhiányt a környéket ellátó vízkezelő üzemben fellépő áramkimaradás okozta, így a reptéri dolgozók vajmi keveset tehettek a helyzet orvoslásáért.

Azóta az üzem szóvivője a nyilvánosságnak is megerősítette, hogy a kimaradás a repteret is érintette. Állításuk szerint már teljes mértékben sikerült elhárítani a hibát, azonban időbe telik, mire teljes mértékben helyreáll a rendszer. A reptéren még mindig észlelik a problémát, nem tudni, mikor áll helyre a rend maradéktalanul.

Jelenleg átszervezéssel ritkítják a menetrend szerint London-Gatwickre érkező járatokat.

Ideges utasok, kígyózó sorok

Bár a reptéri személyzet biztosította az utasokat arról, hogy tájékoztatják őket a fejleményekről, és palackozott vizet is osztanak majd,

a beszámolók alapján ez nem történt meg.

Egy civil utas, Paul Lee így nyilatkozott:

Nagy bajban vannak azok, akiknek mosdóba kell menniük, és azóta sem adtak semmilyen tájékoztatást – az ígért palackozott víz pedig nincs sehol. Én hamarosan indulok, szóval rendben leszek, de azok nagyon rossz helyzetben vannak, akiknek még órákat kell várniuk.

Mivel a reptéri éttermek zárva voltak a mai napon, ezért az utasoknak nem maradt más, mint az üzleteket megrohamozni, ha vizet akartak szerezni.

A mosdóknál – amiknek túlnyomó részét nem lehetett így lehúzni, és kezet sem tudtak mosni az utasok – kígyózó sorokban álltak az egyre frusztráltabb utasok, egy részüket azonban elküldték egy idő után. A sajtónak nyilatkozó utasok közül többen kiemelték: nem a vízhiány miatt dühösek, hanem a tájékoztatás teljes hiánya és a totális szervezetlenség miatt.

A BBC szerint jelenleg a reptér vízellátásáért felelős SES Water látja el az érintetteket palackozott vízzel.