A hamburgi döntőben sem tört meg a magyar női teniszezők 2018 óta tartó szomorú sorozata

A világranglistán 97. – korábban az 50. helyen is megfordult – magyar játékosnak kellemes emlékei lehettek a német kikötővárosból, mivel tavaly döntőt vívott, 2024-ben pedig – amikor még challenger kategóriájú verseny volt – győzni is tudott ott.

Az eső miatt fedett pályán rendezett fináléban a hazai közönség előtt szereplő, ötödik kiemelt Tamara Korpatsch (81.) állt a háló túloldalán, aki 2023-ban megnyerte a kolozsvári tornát, idén februárban pedig a döntőig jutott Ostravában, és eddigi legjobbja a 71. hely volt.

Az előjelek a német mellett szóltak

Az előjelek egyértelműen a 31 éves ellenfél mellett szóltak, aki alig egy órát töltött a pályán a szombati elődöntőben, mivel 6:1, 2:0-s vezetésénél az egyiptomi Madzsar Serif sérülés miatt feladta a meccset,

míg a 29 éves magyar három és fél órát küszködött az örmény Jelina Avaneszjannal úgy, hogy három mérkőzéslabdát hárítva csikarta ki a győzelmet.

Az is Korpatsch sikerét ígérte, hogy korábbi négy találkozójuk közül mindahányszor ő győzött, ráadásul kétszer az – azóta megszűnt – budapesti tornán.

87 percig tartott a döntő

Az ötödik csatát is a rivális kezdte jobban, 3:0-ra elhúzott, majd fogadóként volt labdája az 5:1-hez is, de a szeghalmi születésű teniszező nem hagyta magát, és néhány fantasztikus tenyeres nyerővel felzárkózott 4:3-ra. Kiegyenlítenie azonban nem sikerült, mert a német megint brékelt, majd könnyedén kiszerválta a szettet, amely 40 percig tartott. A folytatásban mindketten hárítottak bréklabdát 2:2-ig, akkor azonban Bondár néhány hibája megbosszulta magát, és az ellenfél 4:2-re ellépett.

A szülővárosában versenyző Korpatsch 5:3-nál már csak egy gémre volt a sikertől, és végül fogadóként zárta le a meccset, amely 1 óra 27 percig tartott, olvasható az MTI tudósításában.

Bondárnak így tovább kell várnia első WTA-serlegére, és az vigasztalhatja, hogy a fináléba jutásért 19 240 eurót (6,9 millió forint) kapott, illetve hogy húsz helyet javít a világranglistán, ahol hétfőtől várhatóan a 77. pozícióban jegyzik.

Magyar női teniszező pedig legutóbb 2018-ban ünnepelhetett tornagyőzelmet, amikor Babos Tímea nem talált legyőzőre Tajvanon.