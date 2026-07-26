NEManya: Titokban megcsalni egymást még mindig elfogadottabb, mint azt mondani, hogy nyissuk ki a kapcsolatot

Az oldaladra tévedve szemet szúr, hogy a feminizmus mellett nyíltan beszélsz többek közt a BDSM-világról is. Sokszor látni azt a véleményt, hogy a női egyenjogúság és az ilyen értelemben vett női alárendeltség nem fér meg egymás mellett. Mit gondolsz erről?

Ez az egyik kedvenc témám. Nagyon izgalmasnak tartom társadalmi szempontból is, hogy milyen egyet nem értés van feminista berkekben ilyen téren. Nagyon érdekes, hogy az, ha például domina vagy, teljesen rendben van a feminizmussal, de az, ha alárendelt, az már nem. Ilyenkor megkérdezném, hogy mi van akkor, ha mindkettő vagyok? Szerintem ez az egész egy félreértésen alapul, illetve a tájékozottság hiányán.

Ezt hogy kell érteni?