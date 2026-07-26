bdsmfeminizmushegedűs bettinainterjú
Élet-Stílus

NEManya: Titokban megcsalni egymást még mindig elfogadottabb, mint azt mondani, hogy nyissuk ki a kapcsolatot

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 26. 20:04
Kőrös Gábor / 24.hu
Az nem a te szegénységi bizonyítványod, ha valaki téged szeretne szégyenbe hozni azért, ahogy élsz – mondja Hegedűs Bettina, aki nem hajlandó behódolni a testünket, az öltözködést és a szexet övező társadalmi tabuknak. Az általa alapított NEManya Blogon felszabadultan ír olyan témákról is, amiktől mások szemérmesen pironkodnak, mint például a BDSM, az önkielégítés, a nyitott kapcsolat vagy épp az abortusz. Hogyan hányt fittyet a mondvacsinált szabályokra falusi tinédzserként? Előítéletesebb-e a magyar társadalom a briteknél? És mi az a kérdés, ami még a szexualitásnál is sokkal nagyobb vörös posztó a legtöbbek szemében? Interjú.

Az oldaladra tévedve szemet szúr, hogy a feminizmus mellett nyíltan beszélsz többek közt a BDSM-világról is. Sokszor látni azt a véleményt, hogy a női egyenjogúság és az ilyen értelemben vett női alárendeltség nem fér meg egymás mellett. Mit gondolsz erről?

Ez az egyik kedvenc témám. Nagyon izgalmasnak tartom társadalmi szempontból is, hogy milyen egyet nem értés van feminista berkekben ilyen téren. Nagyon érdekes, hogy az, ha például domina vagy, teljesen rendben van a feminizmussal, de az, ha alárendelt, az már nem. Ilyenkor megkérdezném, hogy mi van akkor, ha mindkettő vagyok? Szerintem ez az egész egy félreértésen alapul, illetve a tájékozottság hiányán.

Ezt hogy kell érteni?

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek közt kiderül:

  • Milyen tévhitek övezik a BDSM-világot?
  • Miért vonzódik sok bántalmazó ehhez a szcénához?
  • Elfogadóbbak-e Angliában a BDSM-kultúrával szemben, mint Magyarországon?
  • Hogyan szembesült Hegedűs Bettina a megszégyenítéssel a szülőfalujában?
  • Miként reagáltak a szülei a lázadó attitűdjére?
  • Milyen visszajelzéseket kap az olvasóitól?
  • Miért tartja olcsó húzásnak, amikor a gyerekekre hivatkozva kritizálják a Pride-ot?
  • Hogyan lehetne akár már egészen kis kortól bevezetni a szexuális nevelést?
  • Miért költözött haza a választások előtt, és mire számít a Tisza-kormánytól a női jogok terén?
  • Szerinte miért a monogámia az elsődlegesen elfogadott életstílus, ha párkapcsolatokról van szó?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
29 ember sebesült meg a berlini Pride elleni támadásban, iszlamista terrortámadásként kezelik
Joshua sokkoló kezdés után, a padlóról felállva ütötte ki ellenfelét
Tilos volt az idősek otthonában az alkoholfogyasztás, de egy nő harcolt a bulizáshoz való jogáért
Jármű hajtott a tömegbe a német Pride idején, egy halott, többen életveszélyes állapotban – iszlamista férfit köröznek
Megölték a rendőrök a berlini Pride elleni támadás elkövetőjét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik