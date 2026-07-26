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Putyin: Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti a nyugati területeket

Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 26. 20:01
Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP
Az orosz elnök egy Magyarországgal határos Oroszországot vizionál, amint megfogalmazása szerint „történelmi értelemben minden a helyére kerül”.

Az orosz hadiflotta napja alkalmából nyilatkozott a Zvezda katonai televíziónak az orosz haditengerészet főparancsnoka, Alekszandr Moiszejev, majd a jeles nap alkalmából Vlagyimir Putyin is szólt pár szót arról, hogyan látja ő Nyugat-Ukrajna jövőjét – közölte az MTI. Az interjút július 26-án adták le a csatornán.

A főparancsnok katonai fejlesztésekről is beszélt.

Minden a helyére kerül?

Az ünnep alkalmából az orosz elnök tengerészeket tüntetett ki Szentpéterváron, majd a flottaparancsnokokkal megtartott tanácskozásán kiemelte, hogy a haditengerészet kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrajnai „különleges hadművelet” céljainak elérésében.

Putyin – aki megbeszélést folytatott a haditengerészet több, kitüntetett tisztjével – kijelentette:

Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti (…) a nyugati területeket. Amelyek korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, talán nem holnapután – egy, két, tíz, tizenöt (év) múlva –, de történelmi értelemben minden a helyére kerül.

Az elnök továbbá ostobaságnak és teljes képtelenségnek minősítette, hogy nem nyilvánították tituláris nemzetnek az oroszt Ukrajnában.

Fejlesztik a flottákat

Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának kifejlesztése

– jelentette ki Moiszejev a Zvezda által sugárzott interjújában.

A tengernagy elmondta, hogy a legénység nélküli első orosz hadihajó vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd egyebek között a tengeralattjárók és víz alatti objektumok felkutatása. Moiszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak. Mint mondta, megvalósítása várhatóan elindítja a pilóta nélküli rendszerek további fejlesztését.

Azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása – az Északi Flotta kötelékében már létezik egy ilyen katonai alegység, jövőre pedig az orosz Csendes-óceáni Flottánál is létrehoznak egyet.

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