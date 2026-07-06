Jude Bellingham két perc alatt duplázott, majd Harry Kane emberhátrányban is betalált büntetőből, így végül Anglia egy nagyszerű mérkőzésen 3-2-re legyőzte Mexikót az Azték Stadionban, és bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe.
A következő élő közvetítés része Anglia fantasztikus meccsen nyert, kiverte az eddig gólt sem kapott Mexikót
Anglia a vb egyik legnagyobb csatájában verte Mexikót
Yuri CORTEZ / AFP
Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett
Yuri CORTEZ / AFP
Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett
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