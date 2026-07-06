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A következő élő közvetítés része Anglia fantasztikus meccsen nyert, kiverte az eddig gólt sem kapott Mexikót

Anglia a vb egyik legnagyobb csatájában verte Mexikót

Mexico's midfielder #06 Erik Lira and England's midfielder #10 Jude Bellingham fight for the ball during the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026.
Yuri CORTEZ / AFP
Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett
admin Pincési László
2026. 07. 06. 05:05
Mexico's midfielder #06 Erik Lira and England's midfielder #10 Jude Bellingham fight for the ball during the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026.
Yuri CORTEZ / AFP
Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett

Jude Bellingham két perc alatt duplázott, majd Harry Kane emberhátrányban is betalált büntetőből, így végül Anglia egy nagyszerű mérkőzésen 3-2-re legyőzte Mexikót az Azték Stadionban, és bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe.

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