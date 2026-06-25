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Neymart és Ochoát ünnepelték, Brazília és Mexikó hozta a kötelezőt, a bosnyákok őrült boldogok – ez történt a vb-n

Brazil's forward #10 Neymar celebrates after winning the 2026 World Cup Group C football match between Scotland and Brazil at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 24, 2026.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Neymar miatt megőrült a lelátó
24.hu
2026. 06. 25. 05:38
Brazil's forward #10 Neymar celebrates after winning the 2026 World Cup Group C football match between Scotland and Brazil at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 24, 2026.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Neymar miatt megőrült a lelátó
Három csoportban is befejeződtek a küzdelmek, az nem is okozott meglepetést, hogy Svájc, Brazília és Mexikó első helyen kvalifikált a legjobb 32 közé a labdarúgó-világbajnokságon. Az már inkább, hogy az esélytelennek tartott Dél-afrikai Köztársaság a második helyen lépett tovább, míg Bosznia örömtáncot jár, hiszen csoportharmadikként is biztos a helye az egyenes kiesésben. Játéknapi összefoglaló.

Ez történt a pályán:

  • Az A csoportban Mexikó simán verte a cseheket, így története során először rajtolt három sikerrel, míg a Dél-afrikai Köztársaság 1-0-ra verte Dél-Koreaát, így négy pontjával a sereghajtó pozícióból rögtön a 32 közé jutást jelentő második helyre ugrott.
  • A B csoportban Svájc 2-1-re legyőzte az addig veretlen Kanadát, ezzel el is dőlt az első két hely sorsa, de Bosznia is örülhetett, hiszen a Katar elleni 3-1 miatt csoportharmadikként is biztosan továbbjut.
  • A C csoportban Brazília simán verte Skóciát 3-0-ra, Marokkó viszont kétszer is hátrányban volt, végül csak lehajrázta 4-2-re Haitit.

Ez történt a pályán kívül:

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