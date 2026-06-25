Neymart és Ochoát ünnepelték, Brazília és Mexikó hozta a kötelezőt, a bosnyákok őrült boldogok – ez történt a vb-n

Ez történt a pályán:
- Az A csoportban Mexikó simán verte a cseheket, így története során először rajtolt három sikerrel, míg a Dél-afrikai Köztársaság 1-0-ra verte Dél-Koreaát, így négy pontjával a sereghajtó pozícióból rögtön a 32 közé jutást jelentő második helyre ugrott.
- A B csoportban Svájc 2-1-re legyőzte az addig veretlen Kanadát, ezzel el is dőlt az első két hely sorsa, de Bosznia is örülhetett, hiszen a Katar elleni 3-1 miatt csoportharmadikként is biztosan továbbjut.
- A C csoportban Brazília simán verte Skóciát 3-0-ra, Marokkó viszont kétszer is hátrányban volt, végül csak lehajrázta 4-2-re Haitit.
Ez történt a pályán kívül:
- A Ziccerben az elmúlt napok tanulságait vitattuk meg.
- Ácsnak tanult és zsákokat árult a ghánaiak világbajnoki hőse, a kapus Benjamin Asare
- Még sose kezdtek be ennyire a gólvágó szupersztárok
- Eltiltották a száját eltakaró paraguayit, és a lábtörő katarit.
- Egri Viktor még csak arról írt, hogy Neymar egy elméletben létező csodafegyver, de aztán a brazil támadó visszatért.