Neymart és Ochoát ünnepelték, Brazília és Mexikó hozta a kötelezőt, a bosnyákok őrült boldogok – ez történt a vb-n

Három csoportban is befejeződtek a küzdelmek, az nem is okozott meglepetést, hogy Svájc, Brazília és Mexikó első helyen kvalifikált a legjobb 32 közé a labdarúgó-világbajnokságon. Az már inkább, hogy az esélytelennek tartott Dél-afrikai Köztársaság a második helyen lépett tovább, míg Bosznia örömtáncot jár, hiszen csoportharmadikként is biztos a helye az egyenes kiesésben. Játéknapi összefoglaló.

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