Mintha gól született volna, úgy robbant fel a stadion, pedig csak Neymar állt be

A jobb vádlisérüléséből felépült csatár a kispadon kezdett, és Carlo Ancelotti a második félidő hajrájában már 3-0-s állásnál küldte pályára Matheus Cunha helyére.

A pályára lépésével két lenyűgöző rekordot is beállított, amelyek korábban két legendához, Peléhez és Rivaldóhoz voltak köthetőek.

Ő a második brazil játékos, aki négy különböző világbajnokságon is szerepelt, korábban 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is pályára lépett. Korábban erre Pelé volt képes, ő 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok volt, de játszott az 1966-os tornán is.

Neymar a 14- világbajnoki mérkőzésén szerepelt, annyin, mint korábban Pelé és Rivaldo. Utóbbi esetében ez azért érdekes, mert neki csupán két vébére volt ehhez szüksége, 1998-ban és 2002-ben is döntőt játszhatott, és minden mérkőzésen pályára lépett.

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A legérzelmesebb pillanat

A nemzetközi sajtó is reagált Neymar visszatérésére, a spanyol AS nem vacakolt sokat, és „Neymar 981 nap után tért vissza” címmel közölt írást.

A szintén spanyol Sport.es kiemelte a brazil válogatott 10-es játékosának világbajnoki debütálását, míg a Marca azt írta, hogy

a csatár beállása „olyan robbanást indított el, amely már órák óta fortyogott a Hard Rock Stadion lelátóin.”

After 981 days away, Neymar Jr is representing Brazil once again. 🇧🇷✨ pic.twitter.com/zxnr7dRnO5 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 24, 2026

A portugál A Bola újság Neymar pályára lépését a mérkőzés legmegdöbbentőbb és legérzelmesebb pillanataként jellemezte.

„Ezzel 980 napos kihagyás után tért vissza a brazil válogatottba – 2023. október 18a-, egy Uruguay elleni világbajnoki selejtező óta nem játszott a Selecao színeiben.

Ez egy érzelmes pillanat volt, amely olyan reakciót váltott ki a stadionból, mintha gól született volna

– olvasható.