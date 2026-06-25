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Mintha gól született volna, úgy robbant fel a stadion, pedig csak Neymar állt be

UNITED STATES - MIAMI - 06/24/2026 - 2026 WORLD CUP, BRAZIL vs. SCOTLAND - Neymar Jr., Brazilian player, during a match against Scotland at Miami Stadium for the 2026 World Cup. Photo: Rodolfo Buhrer/AGIF
Rodolfo Buhrer / AGIF / AGIF via AFP
Neymar visszatért
24.hu
2026. 06. 25. 03:15
UNITED STATES - MIAMI - 06/24/2026 - 2026 WORLD CUP, BRAZIL vs. SCOTLAND - Neymar Jr., Brazilian player, during a match against Scotland at Miami Stadium for the 2026 World Cup. Photo: Rodolfo Buhrer/AGIF
Rodolfo Buhrer / AGIF / AGIF via AFP
Neymar visszatért
981 napot kellett várni arra, hogy Neymar újra a brazil labdarúgó-válogatott mezében lépjen pályára. A Santos 34 éves sztárja a Skócia elleni csoportmérkőzés 76. percében lépett pályára, és a szurkolók majdnem megőrültek érte a Miamiban rendezett mérkőzésen.

A jobb vádlisérüléséből felépült csatár a kispadon kezdett, és Carlo Ancelotti a második félidő hajrájában már 3-0-s állásnál küldte pályára Matheus Cunha helyére.

A pályára lépésével két lenyűgöző rekordot is beállított, amelyek korábban két legendához, Peléhez és Rivaldóhoz voltak köthetőek.

Ő a második brazil játékos, aki négy különböző világbajnokságon is szerepelt, korábban 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is pályára lépett. Korábban erre Pelé volt képes, ő 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok volt, de játszott az 1966-os tornán is.

Neymar a 14- világbajnoki mérkőzésén szerepelt, annyin, mint korábban Pelé és Rivaldo. Utóbbi esetében ez azért érdekes, mert neki csupán két vébére volt ehhez szüksége, 1998-ban és 2002-ben is döntőt játszhatott, és minden mérkőzésen pályára lépett.

Brazil's forward #10 Neymar warms up during the 2026 World Cup Group C football match between Scotland and Brazil at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 24, 2026.
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 24: Neymar Jr #10 of Brazil embraces Matheus Cunha #9 as he is substituted in during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami Gardens, Florida. Michael Reaves/Getty Images/AFP
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 24: Neymar Jr #10 of Brazil controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami Gardens, Florida. Michael Reaves/Getty Images/AFP
Brazil's forward #10 Neymar reacts after winning the 2026 World Cup Group C football match between Scotland and Brazil at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 24, 2026.
UNITED STATES - MIAMI - 06/24/2026 - 2026 WORLD CUP, BRAZIL vs. SCOTLAND - Vinicius Junior and Neymar Jr., players for Brazil, celebrate their victory after the match against Scotland at Miami Stadium for the 2026 World Cup. Photo: Rodolfo Buhrer/AGIF
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A legérzelmesebb pillanat

A nemzetközi sajtó is reagált Neymar visszatérésére, a spanyol AS nem vacakolt sokat, és „Neymar 981 nap után tért vissza” címmel közölt írást.

A szintén spanyol Sport.es kiemelte a brazil válogatott 10-es játékosának világbajnoki debütálását, míg a Marca azt írta, hogy

a csatár beállása „olyan robbanást indított el, amely már órák óta fortyogott a Hard Rock Stadion lelátóin.”

A portugál A Bola újság Neymar pályára lépését a mérkőzés legmegdöbbentőbb és legérzelmesebb pillanataként jellemezte.

„Ezzel 980 napos kihagyás után tért vissza a brazil válogatottba – 2023. október 18a-, egy Uruguay elleni világbajnoki selejtező óta nem játszott a Selecao színeiben.

Ez egy érzelmes pillanat volt, amely olyan reakciót váltott ki a stadionból, mintha gól született volna

olvasható.

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