Egri Viktor: Neymar, az elméletben létező csodafegyver

Talán volt egy perc, amikor a Haiti elleni mérkőzés alatt Carlo Ancelotti úgy érezte, hogy megvan a csapata.

Neymar nélkül nem lehet meg

– gondolta volna amúgy is, amikor Raphinha izomhúzódást szenvedett.

A Haiti elleni mérkőzés következményei közül csak egy a Raphinha kiválása okozta új helyzet, és nem is a legfenyegetőbb. A klubjában klasszis játékos a válogatottban az örök, de hiábavaló remény megtestesítője.

Persze, a hiábavaló remény sokkal nagyobb egy játékosnál, legalább egy csapatról, de még inkább egy glóriához szokott nemzet beteljesületlen világbajnoki trófea iránti epekedéséről szól immáron 24 éve, 2002 óta, amikor Raphinha még csak 5 éves volt. A remény ezen a vb-n él még, de amikor azt mondjuk, „él a remény”, akkor hiába gondolunk valami optimistát kifejezni, igazából a már sírkővel ellátott korábbi reménykedésekről és a várható valószínűségű újabb kudarcról beszélünk előre megszövegezett, rózsaszínbetűs gyászbeszédben.

A sérülések miatt kihagyott meccsek tekintetében Raphinha az előző szezon vége óta mindkét munkahelyén ugyanolyan – igen nagy – kockázatot jelent, ezért a pótlására szolgáló vészhelyzeti forgatókönyvek rendelkezésre állnak. Több is. Ezért nem tudni, Ancelotti melyikhez nyúl majd.