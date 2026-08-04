Fucsovics mindössze három játékot nyert, simán kiesett

Fucsovics Márton mindössze 66 perc alatt kikapott a francia Corentin Moutet-tól a Montrealban zajló 9,4 millió dollár (2,9 milliárd forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában.

A világranglista 83. helyezettje mindössze három játékot tudott nyerni a találkozón, amelyen nyolcszor követett el kettős hibát adogatásnál.

Az első szettben hamar 4:0-s hátrányban találta magát, amikor pedig a szettben maradásért adogatott, nem nyert labdamenetet, sőt egy kettős hibával ért véget a játszma. A második szettben 0:3-nál nyert először gémet, 2:4-nél pedig két labdára volt attól, hogy szorossá tegye a felvonást, de Moutet a folytatásban sem remegett meg. Fucsovicsnak 26 ki nem kényszerített hibája volt a mérkőzésen, riválisának 11.

Marozsán Fábián ellenfele a japán Mocsizuki Sintar lesz kedden, mert mérkőzésüket egy nappal elhalasztották.