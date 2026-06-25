Mexikó válogatottja és Ochoa kapus is továbbírta a futballtörténelmet

A csúcsot eddig az 1986-os, ugyancsak hazai torna jelentette, akkor Mexikó az első három meccsén két győzelmet és egy döntetlent jegyzett (majd megnyerte a Bulgária elleni nyolcaddöntőt).

Pedig a magyar idő szerint csütörtök hajnali csatában Csehország nagyon bátran kezdett, az első félidőben főleg Visinsky révén többször is veszélyeztetet, de nem tudott betalálni. A szünet után megváltozott a játék képe, és ez már hazai gólokban is megmutatkozott.

Az 55. percben Romo ugratta ki Chávezt, aki rávezette a labdát Kovár kapusra, és okosan a jobb sarokba emelt (0-1).

Hat perc múlva jött a második, ezúttal Sánchez került ziccerbe, Kovár védett, de a lecsorgó labdát Quinones belőtte (0-2).

🚨 Ochoa joins Messi and Ronaldo as the only players to have played in SIX World Cups. 🤯🇲🇽 pic.twitter.com/ye4iBqdIf4 — Kalshi FC (@KalshiFC) June 25, 2026

A 78. percben még Guillermo Ochoa kapus is lehetőséget kapott, akinek ez a hatodik világbajnoksága (igaz, korábban kétszer csupán a kispadig jutott).

A 3-0-s mexikói sikert végül a ráadásban Álvaro Fidalgo állította be, csapata három győzelemmel, és 6-0-s gólkülönbséggel jutott tovább.

Afrikai meglepetés, koreai kudarc

A másik mérkőzésen a csoportmásodik hely megszerzése volt a kérdés, és az első két fordulóban mutatott játék után meglepetésnek tűnt, mennyivel agilisabb a Dél-afrikai Köztársaság csapata.

A jóval több próbálkozás a második félidő közepén góllá is érett, a 63. percben Moremi balról passzolt Masekóhoz, aki átvette a labdát, majd ballal a bal alsó sarokba küldte a labdát (1-0).

Győzelmével az afrikai csapat négy pontra tett szert, és ezzel a csoport második helyén végzett, a koreaiak pedig hiába kezdtek győzelemmel, végül három ponttal zártak, ami lehet, kevés lesz a továbbjutáshoz.

Világbajnokság, A csoport, 3. forduló Csehország – Mexikó 0-3 (0-0)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző

v.: Falcón Pérez (argentin)

Csehország: Kovar – Holes (Soucek, 64.; Sojka, 87.), Hranac, Krejci – Coufal, Cerv (Chory, 87.), Sadilek, Doudera – Sulc, Visinsky (Provod, 56.) – Hlozek (Schlick, 64.)

Mexikó: Rangel (Ochoa, 78.) – Sánchez, Montes, Reyes, Chávez (Gallardo, 78.) – Mora (Fidalgo, 72.), E. Álvarez, Romo (O. Vargas, 63.) – Alvarado, G. Martínez (Giménez, 63.), Quinones

gól: Chávez (55.), Quinones (61.), Fidalgo (94.)

sárga lap: E. Álvarez (64.) Dél-afrikai Köztársaság – Dél-Korea 1-0 (0-0)

Monterrey, BBVA Stadion, 51 243 néző

v.: Tello (argentin)

Dél-afrikai Köztársaság: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Sithole – Maseko (Rayners, 75.), Mofokeng (Adams, 80.), Appollis (Moremi, 62.) – Makgopa

Dél-Korea: Szunggju – Hanbom, Mindzse (Dzsinszob, 66.), Kihjuk – Jungvu, Szungho (Dzsingju, a szünetben), Inbom, Teszok (Castrop, a szünetben) – Kangin, Hicsan (Hungmin, a szünetben) – Hjongju (Keszung, 74.)

gól: Maseko (63.)

sárga lap: Modiba (73.), illetve Keszung (79.) Az A csoport végeredménye

1. Mexikó 3 3 – – 6-0 9 pont – továbbjutott

2. Dél-afrikai Köztársaság 3 1 1 1 2-3 4 – továbbjutott

3. Dél-Korea 3 1 – 2 2-3 3

4. Csehország 3 – 1 2 2-6 1 – kiesett