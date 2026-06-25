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Kívülállóként érkeztek, és valami nagyot alkottak – már biztos továbbjutó az európai kiscsapat

Bosnian fans cheer for their team ahead of the 2026 World Cup Group B football match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina at Los Angeles Stadium in Inglewood on June 18, 2026.
Patrick T. Fallon / AFP
Kevesen vannak a bosnyák szurkolók, de rendkívül lelkesek
24.hu
2026. 06. 25. 04:07
Bosnian fans cheer for their team ahead of the 2026 World Cup Group B football match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina at Los Angeles Stadium in Inglewood on June 18, 2026.
Patrick T. Fallon / AFP
Kevesen vannak a bosnyák szurkolók, de rendkívül lelkesek
Négy ponttal és mínusz egyes gólkülönbséggel a B csoport harmadik helyén végzett Bosznia-Hercegovina a labdarúgó-világbajnokságon, és ugyan még sok mérkőzés hátravan, de már tudni lehet, hogy ez a teljesítmény mindenképpen elég a továbbjutáshoz, mert négy csoportban már biztosan rosszabbul zár a harmadik helyezett.

A bosnyákok szerdán 3-1-re verték Katart, ezzel bejutottak a legjobb 32 csapat közé. A mérkőzés után Szergej Barbarez szövetségi kapitány nem titkolta, mennyire elégedett.

Nem tudom, melyik filmben lenne esélyünk bármelyik ellenfelünket legyőzni. Abszolút kívülállóként jöttünk, hogy megpróbáljunk valami nagyot alkotni. És ez történt velünk. Mindig vannak dolgok, amelyekről beszélni lehet, és amelyekre nem számítottunk

nyilatkozta.

Barbarez külön dicsérte a 18 éves Kerim Alajbegovicot is, aki zseniális mérkőzést játszott, és a mérkőzés legjobbjának választották.

Mahmic néhány hete még osztrák volt

Utalt Ermin Mahmicra is, a bécsi születésű, 21 éves támadó középpályás szerepelt az osztrák U17-es és U21-es válogatottban is, ám végül engedett a csábításnak, idén májusában megkapta a bosnyák állampolgárságot és ezt követően szinte azonnal, május 11-én meghívót kapott a bosnyák válogatottba.

Május 30-án be is mutatkozott a nemzeti csapatban, majd a vébén előbb Svájc, aztán szerdán Katar ellen is betalált.

Hallottam, hogy elmosolyodott. Megható egy olyan srác számára, aki néhány nappal ezelőttig még nem is volt velünk. De látható, hogy jó orrunk volt hozzá, meg voltam győződve róla, hogy szükségünk lesz rá. Még fiatal és időre van szüksége, de már most látszik, hogy nagyszerű játékos

– méltatta Barbarez.

Hozzátette, az, hogy játszhatnak a legjobb 32 között, egyértelmű bónusz számukra.

„Bárki is lesz az ellenfél, felszabadultan próbálunk futballozni és nyerni. Ez a célunk, és azt hiszem, van elég önbizalmunk ahhoz, hogy bárkivel felvegyük a versenyt. Alig várom a következő hét napot Amerikában.”

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