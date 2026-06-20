„Elnézést kérek a török néptől” – szégyent emleget a Real Madrid sztárja a vb-kiesés után

A törökök előbb 2-0-ra kikaptak Ausztráliától, majd pénteken 1-0-s vereséget szenvedtek Paraguaytól, pedig a dél-amerikaiak a teljes második félidőt emberhátrányban játszották le.

Bár a törököknek a két vesztes mérkőzésükön 62 kapura lövésük volt, a gólok elmaradtak.

Gólokat kellett volna szereznünk, és meg kellett volna nyernünk ezeket a mérkőzéseket. Elnézést kérek a török néptől, szégyelljük magunkat

– mondta Güler, miután eldőlt, hogy csapata nem juthat tovább a csoportkörből.

A kapitány szomorú, de büszke

„Szomorú vagyok, ugyanakkor nagyon büszke is a játékosaimra, mert a végső sípszóig mindent beleadtak” – nyilatkozta Vincenzo Montella szövetségi kapitány. Hozzátette: nagyon közel jártak az egyenlítéshez, de az ilyen helyzeteket is el kell fogadni.

Paraguay az első fordulóban 4-1-re kikapott az Egyesült Államoktól, de Gustavo Alfaro ezután változtatott a felálláson,

Matias Galarza pedig 65 másodperc után betalált, ezzel megszerezte a mostani torna eddigi leggyorsabb gólját, írja az MTI.

Honfitársa, Miguel Almiron azért kapott piros lapot az első félidő hosszabbításában, mert eltakarta a száját, miközben mondott valamit Mert Müldürnek.