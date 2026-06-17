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„A kiállítás lett volna a helyénvaló” – Lionel Messi megúszott egy piros lapot

Polish referee Szymon Marciniak lifts Algeria's defender #02 Aissa Mandi as he reacts in pain next to Argentina's forward #10 Lionel Messi during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026.
ROBERTO SCHMIDT / AFP
Lionel Messi csúnyán megrúgta Aissa Mandit, Szymon Marciniak bíró beérte egy szabadrúgással
admin Pincési László
2026. 06. 17. 13:06
Polish referee Szymon Marciniak lifts Algeria's defender #02 Aissa Mandi as he reacts in pain next to Argentina's forward #10 Lionel Messi during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026.
ROBERTO SCHMIDT / AFP
Lionel Messi csúnyán megrúgta Aissa Mandit, Szymon Marciniak bíró beérte egy szabadrúgással
A világsajtó Lionel Messit ünnepli, aki mesterhármasával 3-0-s győzelemre vezette Argentínát az Algéria elleni világbajnoki mérkőzésen, ezzel pedig beérte a rekorder Miroslav Klosét. De a meccsnek volt egy árnyoldala is: a klasszist a 31. percben ki kellett volna állítani.

Az első félidő közepén, 1–0-s állásnál Messi szerelni próbálta ellenfelét, Aissa Mandit, akivel hátulról úgy szabálytalankodott, hogy nagyon csúnyán letalpalta az Achillesét. Szymon Marciniak játékvezető ugyan szabadrúgást ítélt, de még sárga lapot sem mutatott fel.

Ami furcsa, hogy a videobíró sem avatkozott közbe, Patrick Ittrich, a márciusban visszavonult Bundesliga-játékvezető szerint helytelenül.

A 47 éves sportember azt mondta, hogy Messinek esélye sem volt a labda megszerzésére, ráadásul brutálisan eltalálta ellenfelét. Szerinte ezzel a kiállításhoz szükséges kritériumok közül kettőnek is megfelelt.

Számomra ez egyértelmű, a Bundesligában gyakran láttunk piros lapot ezért. A szabályok szempontjából a kiállítás lett volna a helyénvaló.

Az biztos, hogy ha ez megtörtént volna, akkor Messi nem szerezte volna meg a 15. és 16. világbajnoki gólját, amivel végül beérte a rekordert, Miroslav Klosét.

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