„A kiállítás lett volna a helyénvaló” – Lionel Messi megúszott egy piros lapot

Az első félidő közepén, 1–0-s állásnál Messi szerelni próbálta ellenfelét, Aissa Mandit, akivel hátulról úgy szabálytalankodott, hogy nagyon csúnyán letalpalta az Achillesét. Szymon Marciniak játékvezető ugyan szabadrúgást ítélt, de még sárga lapot sem mutatott fel.

Messi just got away with an absolutely DISGUSTING challenge to an Algeria defenders leg. Red card or not?pic.twitter.com/2ZU2B5j4oH — Banter FC (@FCBanter_) June 17, 2026

Ami furcsa, hogy a videobíró sem avatkozott közbe, Patrick Ittrich, a márciusban visszavonult Bundesliga-játékvezető szerint helytelenül.

A shocking VAR decision in Argentina vs. Algeria. Messi catches Mandi on the back of the calf with his studs, bending his leg with excessive force. ❌ CLEAR STRAIGHT RED CARD NOT EVEN GIVEN A YELLOW. pic.twitter.com/IPWSnAfoKM — The Touchmine | (@TouchmineX) June 17, 2026

A 47 éves sportember azt mondta, hogy Messinek esélye sem volt a labda megszerzésére, ráadásul brutálisan eltalálta ellenfelét. Szerinte ezzel a kiállításhoz szükséges kritériumok közül kettőnek is megfelelt.

Számomra ez egyértelmű, a Bundesligában gyakran láttunk piros lapot ezért. A szabályok szempontjából a kiállítás lett volna a helyénvaló.

Az biztos, hogy ha ez megtörtént volna, akkor Messi nem szerezte volna meg a 15. és 16. világbajnoki gólját, amivel végül beérte a rekordert, Miroslav Klosét.