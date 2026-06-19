Foci-vb: a norvég parlamentet is elérte a vikingevezős őrület

A norvégok első világbajnoki mérkőzése után írtunk az északi ország újfajta szurkolásáról, amikor a drukkerek a helyükön ülve, evezést imitálva buzdítják csapatukat, és ami elég látványosan néz ki. Nos, a vikingevezés új szintre emelkedett.

Csütörtökön norvég politikusok mutatták be ugyanis a parlamentben.

A Reuters azt írja, hogy a csütörtöki parlamenti ülés rövid időre megszakadt, amikor az elnök azt javasolta a képviselőknek, hogy utánozzák a szurkolók evezőmozdulatát, ezzel is kifejezve a nemzet támogatását a válogatottnak. A képviselők pártállástól függetlenül, lelkesen reagáltak.

🚨JUST IN: Norway’s parliament was rowing to support their national team pic.twitter.com/HHl5ZAEXYq — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 18, 2026

Norvégia, amely 4-1-es győzelemmel kezdte a vébét, legközelebb Szenegállal találkozik.