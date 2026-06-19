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Foci-vb: a norvég parlamentet is elérte a vikingevezős őrület

Norvég politikusok vikingeveznek.
Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP
Norvég politikusok vikingeveznek.
admin Futó Csaba
2026. 06. 19. 08:37
Norvég politikusok vikingeveznek.
Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP
Norvég politikusok vikingeveznek.

A norvégok első világbajnoki mérkőzése után írtunk az északi ország újfajta szurkolásáról, amikor a drukkerek a helyükön ülve, evezést imitálva buzdítják csapatukat, és ami elég látványosan néz ki. Nos, a vikingevezés új szintre emelkedett.

Csütörtökön norvég politikusok mutatták be ugyanis a parlamentben.

A Reuters azt írja, hogy a csütörtöki parlamenti ülés rövid időre megszakadt, amikor az elnök azt javasolta a képviselőknek, hogy utánozzák a szurkolók evezőmozdulatát, ezzel is kifejezve a nemzet támogatását a válogatottnak. A képviselők pártállástól függetlenül, lelkesen reagáltak.

Norvégia, amely 4-1-es győzelemmel kezdte a vébét, legközelebb Szenegállal találkozik.

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