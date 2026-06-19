Cucurella a Real Madridba igazolásásról: „Reggel felhívtak, hogy akarok-e menni”

Először szólalt meg a nyilvánosság előtt az átigazolása óta Marc Cucurella, aki négy nappal ezelőtt hivatalosan is a Real Madrid játékosa lett. A spanyol válogatott balhátvédje jelenleg a csapatával a tengerentúlon van a világbajnokságon, a közvéleményt viszont kizárólag az átigazolása foglalkoztatja vele kapcsolatban, ami nem csoda. A Chelsea-t elhagyó játékos esetében az Atletico Madrid és a Barcelona érdeklődéséről lehetett hallani korábban, ráadásul Cucurella a katalánoknál nevelkedett, most mégis gyakorlatilag a semmiből az ősi rivális játékosa lett.

Nagyon gyorsan történt, és nagyon örülök ennek az új fejezetnek, amit most elkezdődik. Reggel felhívtak, és megkérdezték, hogy akarok-e menni. Másfél nap alatt elintéztünk mindent. Nem voltak kétségeim, mivel ez egy nagy lépés volt a karrieremben

– mondta a spanyol válogatott soros sajtótájékoztatóján, ahova szándékosan azzal a céllal ültette ki a szövetség, hogy maga magyarázhassa el az átigazolása körülményeit, hogy aztán mindenki a világbajnokságra koncentrálhasson.

„A Real Madrid a világ egyik legnagyobb klubja, így hatalmas lesz a nyomás. Amikor egy ilyen klubhoz mész, a legfontosabb, hogy címekért harcolhass. Ez a klub nyerte a legtöbb Bajnokok Ligája-címet, remélhetőleg én is tudok nyerni majd egyet” – mondta új csapatáról, majd kitért arra, hogy atleticós és barcelonai körökben felháborodással fogadhatták a döntését. „Tiszteletben tartom mindenki véleményét, nagyon hálás vagyok a Barcelona utánpótlás-nevelésének, de az életnek megvannak a szakaszai. Úgy gondoltam, hogy ezt a lépést meg kell tennem. Amikor hív a Real Madrid, azt nagyon nehéz visszautasítani”.

A játékos hangsúlyozta azt is, hogy a döntésében fontos tényező volt az is, hogy az átigazolást még az előtt lezárják, hogy a spanyolok szereplése a tornán elkezdődne. Spanyolország a vb első meccsén óriási meglepetésre 0–0-s döntetlenre végzett csak a Zöld-foki Köztársaság válogatottja ellen, Cucurella ezzel kapcsolatban azt mondta, az a meccs arra mindenképp jó volt, hogy visszatérjenek a földre, és kijelentette, ez is a bizonyítéka annak, hogy bárki legyőzheti őket is. A védő jellegében hasonló meccsre számít Szaúd-Arábia ellen is, azt a meccset magyar idő szerint vasárnap este 18 órakor játsszák.