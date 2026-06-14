Sajtóhír: A Real Madrid barcelonai neveléssel erősít a vb után

Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista. Romano szerint a felek mindenben megyeztek, az utolsó simításokra viszont csak a világbajnokság után kerülhet sor.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO! Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow. Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Spanyolországban arról cikkeztek a lapok, hogy a balhátvéd kimondottan az új vezetőedző, José Mourinho kérése volt. Pikáns adalék, hogy Cucurella barcelonai nevelés, de régóta nem játszott a katalánoknál.