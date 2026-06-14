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Sajtóhír: A Real Madrid barcelonai neveléssel erősít a vb után

Marc Cucurella becsúszó szerelése Jhonny Vidalesszel szemben.
CARL DE SOUZA / AFP
Marc Cucurella becsúszó szerelése Jhonny Vidalesszel szemben.
24.hu
2026. 06. 14. 21:19
Marc Cucurella becsúszó szerelése Jhonny Vidalesszel szemben.
CARL DE SOUZA / AFP
Marc Cucurella becsúszó szerelése Jhonny Vidalesszel szemben.
Az átigazolási hírekre specializálódott Fabrizio Romano szerint a Real Madrid szerződteti Marc Cucurellát a Chelsea-től.

Az olasz újságíró szerint komoly pénzt fizetnek a 27 éves védőért, ugyanis 50 millió euróba kerül az Európa-bajnok futballista. Romano szerint a felek mindenben megyeztek, az utolsó simításokra viszont csak a világbajnokság után kerülhet sor.

Spanyolországban arról cikkeztek a lapok, hogy a balhátvéd kimondottan az új vezetőedzőJosé Mourinho kérése volt. Pikáns adalék, hogy Cucurella barcelonai nevelés, de régóta nem játszott a katalánoknál.

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