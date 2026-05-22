„A döntés a Mészáros-csoport kezében van, amely nem kívánja folytatni az együttműködést” – helyzetkép a sportban a választás után

A Tisza Párt választási győzelmét követően az úgynevezett látványcsapatsportágaknál – azon belül is a legnagyobb költségvetéssel működő labdarúgó-vállalkozásoknál – kívülről is érzékelhető változások kezdődtek.

A szurkoló ahhoz szokott az elmúlt években, hogy a futballklubok büdzséje egyre csak nő – az MLSZ két utolsó „futballkörképében”, iparági elemzésében még a szövetség is felhívta a figyelmet arra, hogy nem egészséges az NB I-es klubok gazdálkodása, illetve – leszámítva a Ferencvárost, a Kecskemétet és az MTK-t – hiába a kiemelt akadémiák milliárdos támogatása, a magyar csapatok zöme éveken át „nem termelt a nemzetközi piacra játékosokat”, miközben a légiósok „átszállójeggyel jöttek-mentek.”

Ehhez képest most a hírek arról szólnak, hogy hirtelen és teljesen magától sok helyen pénzügyi racionalizálási folyamat indult meg. A változást jelzi például, hogy

a Puskás Akadémia több légiósától is megválna, de akár még a válogatott játékosait is elveszítheti,

míg a leköszönő kormány utolsó intézkedései egyikeként egy Orbán Viktor által aláírt határozatában arról rendelkezett, hogy, amennyiben a Kubatov Gábor által irányított FTC kezdeményezi az állammal szemben fennálló kötelezettségeinek az átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, a sportért felelős honvédelmi miniszter vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét.

A zuhanyhíradó szerint más helyeken is – osztálytól függetlenül több klubnál – felütötte a fejét a pánik, ezért intézkedéseket terveznek, vagy már hoztak is. Információnk szerint különösen igaz ez az állítás azokra a sportvállalkozásokra, amelyeknek a tulajdonosi vagy támogatói körében jelentős szerepet vállaltak olyan cégek, melyeknek a megrendelései, és így bevételei is túlnyomó részt állami megrendelésekből származtak.

Ebbe a körbe tartoznak például az elmúlt évek legnagyobb sporttámogatójához, Mészáros Lőrinchez köthető cégcsoportok, illetve Szíjj László Duna Aszfaltja, amely a magyar sport második legnagyobb mecénásává nőtte ki magát az elmúlt évtizedben.

Lapunk körkérdést intézett néhány érintettnek gondolt első-, másod- és harmadosztályú labdarúgóklubhoz, a többszörös magyar bajnok, kupagyőztes békéscsabai női röplabdacsapathoz, valamint az ONE Veszprém HT-hez. Arra voltunk kíváncsiak, hogy

érkezett-e már bármiféle tájékoztatás a tulajdonostól/támogatótól a jövőt illetően.

Folytatódik-e az együttműködés a 2026–27-es bajnoki évadban is, ha igen, az eddigiekhez képest lesz-e csökkenés, és milyen mértékben?

Ha nem folytatódik, mekkora összegtől esik el a sportvállalkozás, ezt hogyan próbálják pótolni, van-e bármiféle vészforgatókönyv, a támogatás nélkül is zökkenőmentes marad-e a működés?

Íme a reakciók: