Arne Slot: Ha a tervek szerint alakul a nyár, teljesen más csapat leszünk a következő szezonban

A címvédő Liverpool szombaton 1-1-es döntetlent játszott a hat mérkőzést egymás után elveszítő Chelsea-vel. Az elégedetlen drukkerek már a 67. percben pfújoltak, mert nem tetszett nekik, hogy Arne Slot vezetőedző lecseréli Rio Ngumohát. Miután nem sikerült megnyerni a mérkőzést, lefújás után is rákezdtek a szurkolók. Erről megkérdezték az edzőt is.

„Ebben a szezonban megvan a véleményük, és ez nem fog változni. Ha a nyáron úgy alakulnak a dolgok, ahogyan azt tervezzük, akkor 100%-ig meg vagyok győződve arról, hogy a következő szezonban egy teljesen más csapat leszünk, mint most. Érezhető lesz a változás abban, ahogy kinézünk és az eredményekben egyaránt”

– mondta sejtelmesen Slot.

A játékosok közül a hazaiak gólszerzőjét, Ryan Gravenberchet kérdezték a történtekről, aki kiállt edzője mellett.

Őszintén szólva mögöttünk kéne állniuk. Most nem nyertünk, de nem igazán érdemeljük ezt. A szurkolóknak mögöttünk kell állnia 90 percig. Amikor biztattak minket a második félidőben, nyomtunk is. Szükségünk van rájuk. Remélem, a következő meccseken már nem lesz ilyen.

Korábban Szoboszlai Dominik is kifejezte nem tetszését, amikor nagyon kritikus volt a liverpooli közönség. Az állandó feszültség miatt egyébként is sokszor nyilatkoznak a csapat tagjai, az idénybeli szereplés minden szempontból csalódást kelett a nagy nyári átigazolások után. Slot nyilatkozatából úgy tűnik, a mostani nyár is mozgalmas lehet.