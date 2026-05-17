Sokba kerülhet a Juventusnak a Fiorentina elleni hazai pofon

Fiorentina defender Fabiano Parisi (65) competes for the ball against Juventus defender Bremer (3) during the Serie A football match number 37 between Juventus and Fiorentina at the Allianz Stadium in Turin, Piedmont, Italy, on May 17, 2026. (Photo by Matteo Bottanelli/NurPhoto)
Nem ment hazai pályán a Juvénak a Fiorentina ellen
24.hu
2026. 05. 17. 16:23
Az AS Roma hazai pályán 2-0-ra legyőzte fővárosi riválisát, a Laziót az olasz labdarúgó-bajnokság 37. fordulójának vasárnap kora délutáni rangadóján, így továbbra is van esélye a dobogóra.

Az AS Roma mindkét gólját a védő Gianluca Mancini szerezte a derbin, amely a második félidőben egy páros kiállítást is hozott.

Az AC Milan 2-1-re verte idegenben a Genoát, míg a tavalyi bajnok Napoli megerősítette a második helyét azzal, hogy 3-0-ra nyert a sereghajtó és már kiesett Pisa vendégeként.

A harmadikról a hatodik helyre visszacsúszott viszont a Juventus, miután 2-0-ra kikapott a vendég Fiorentinától, így még az idény meglepetéscsapata, a Como is megelőzte, amely saját közönsége előtt 1-0-ra győzött a Parma ellen.

Serie A, 37. forduló

AS Roma – Lazio 2-0 (1-0)
gól: Mancini (39., 65.)

 

Como – Parma 1-0 (0-0)
gól: Moreno (57.)

 

Genoa – AC Milan 1-2 (0-0)
gól: Vásquez (85.), illetve Nkunku (49., 11-esből), Athekame (80.)

 

Juventus – Fiorentina 0-2 (0-1)
gól: Ndour (33.), Mandragora (82.)

 

Pisa – Napoli 0-3 (0-2)
gól: McTominay (20.), Rrahmani (26.), Höjlund (90+1.)

 

később:
15.00: Internazionale – Verona
18.00: Atalanta – Bologna
20.45: Cagliari – Torino
20.45: Sassuolo – Lecce
20.45: Udinese – Cremonese

