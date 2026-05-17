Sokba kerülhet a Juventusnak a Fiorentina elleni hazai pofon

Az AS Roma mindkét gólját a védő Gianluca Mancini szerezte a derbin, amely a második félidőben egy páros kiállítást is hozott.
Az AC Milan 2-1-re verte idegenben a Genoát, míg a tavalyi bajnok Napoli megerősítette a második helyét azzal, hogy 3-0-ra nyert a sereghajtó és már kiesett Pisa vendégeként.
A harmadikról a hatodik helyre visszacsúszott viszont a Juventus, miután 2-0-ra kikapott a vendég Fiorentinától, így még az idény meglepetéscsapata, a Como is megelőzte, amely saját közönsége előtt 1-0-ra győzött a Parma ellen.
Serie A, 37. forduló
AS Roma – Lazio 2-0 (1-0)
gól: Mancini (39., 65.)
Como – Parma 1-0 (0-0)
gól: Moreno (57.)
Genoa – AC Milan 1-2 (0-0)
gól: Vásquez (85.), illetve Nkunku (49., 11-esből), Athekame (80.)
Juventus – Fiorentina 0-2 (0-1)
gól: Ndour (33.), Mandragora (82.)
Pisa – Napoli 0-3 (0-2)
gól: McTominay (20.), Rrahmani (26.), Höjlund (90+1.)
később:
15.00: Internazionale – Verona
18.00: Atalanta – Bologna
20.45: Cagliari – Torino
20.45: Sassuolo – Lecce
20.45: Udinese – Cremonese