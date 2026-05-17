Sokba kerülhet a Juventusnak a Fiorentina elleni hazai pofon

Az AS Roma mindkét gólját a védő Gianluca Mancini szerezte a derbin, amely a második félidőben egy páros kiállítást is hozott.

Az AC Milan 2-1-re verte idegenben a Genoát, míg a tavalyi bajnok Napoli megerősítette a második helyét azzal, hogy 3-0-ra nyert a sereghajtó és már kiesett Pisa vendégeként.

A harmadikról a hatodik helyre visszacsúszott viszont a Juventus, miután 2-0-ra kikapott a vendég Fiorentinától, így még az idény meglepetéscsapata, a Como is megelőzte, amely saját közönsége előtt 1-0-ra győzött a Parma ellen.

